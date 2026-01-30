إعلامي : أزمة إمام عاشور انتهت بمجرد توقيع العقوبة

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن اللاعب إمام عاشور وأزمته مع النادي الأهلي.

إمام عاشور

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أزمة إمام عاشور انتهت بمجرد توقيع العقوبة وتقدم اللاعب باعتذار عمّا بدر منه".

وأكمل :"اللاعب مستمر مع النادي بشكل طبيعي، وسيعود للمشاركة في المباريات وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني، وذلك في حال التزامه الكامل وانضباطه خلال فترة الإيقاف".

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تطورا جديدا في أزمة إمام عاشور نجم النادي الأهلي وتخلفه عن رحلة تنزانيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره يانج افريكانز عصر غد السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال المصدر ذاته إن النادي الأهلي بصدد إلغاء عقوبة الإيقاف التي تم توقيعها علي إمام عاشور من جانب إدارة النادي الأهلي.

تابع: إمام عاشور اتفق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي علي تقديمه كافة التقارير الطبية عقب عودة الفريق الأول من مباراة يانج افريكانز.

واصل: النادي الأهلي تتجه النية عقب الإطلاع على كافة التقارير الطبية الخاصة بحالة إمام عاشور المرضية سوف يرفع عقوبة الايقاف عن اللاعب والإكتفاء بالغرامة المالية فقط.

يذكر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن عن إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه علي أن يخضع للتدريبات منفردا.