الاتحاد السكندري يعود لطريق الانتصارات بثنائية في شباك حرس الحدود

الاتحاد السكندري وحرس الحدود
الاتحاد السكندري وحرس الحدود
حمزة شعيب

استعاد فريق الاتحاد السكندري نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على ضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.


افتتح يسرى وحيد التسجيل للاتحاد في الدقيقة 37، قبل أن يضيف مصطفى إبراهيم الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، مستغلاً عرضية أفشة لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين في الدوري
بهذا الفوز، ارتقى الاتحاد إلى المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة، بعد أن تحسن مركزه بمقدار مركزين، بينما ظل حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل الاتحاد السكندري

  • حراسة المرمى: محمود جنش
  • الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، عبد الرحمن جودة، عبد الغني محمد
  • الوسط: سيفوري إيزاك، دونجا، أفشة، يسري وحيد، نور علاء
  • الهجوم: فادي فريد
  • البدلاء: صبحي سليمان، أبو بكر اليادي، كريم الديب، عبد الرحمن مجدي، محمود شبانة، عبد الرحمن بودي، عمرو صالح، محمد توني، جون إبوكا

تشكيل حرس الحدود

  • حراسة المرمى: محمود الزنفلي
  • الدفاع: إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، فوزي الحناوي
  • الوسط: كوبر، محمد أشرف روقا، محمود أوكا، أحمد نايل، محمد حمدي
  • الهجوم: عمرو جمال
  • البدلاء: عمرو شعبان، محمد بيومي، محمد الدغيمي، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، مؤمن عوض، محمد النجيلي، موسيس، إيسو

شهدت المباراة أداءً متوازنًا في الشوط الأول قبل أن يحسم الاتحاد النتيجة لصالحه، مستعيدًا الثقة قبل المواجهات القادمة في البطولة.

