تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

استقر المدير الفني للأهلي، ييس توروب، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المباراة في الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد الأهلي، في إطار سعي الفريق للحفاظ على صدارة المجموعة.

الأهلي في المجموعة الثانية

يشارك الأهلي في المجموعة الثانية بدوري الأبطال، رفقة كل من يانج أفريكانز، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، بينما يتواجد يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مما يجعل المباراة حاسمة بالنسبة للطرفين.

نتيجة مباراة الجولة السابقة

في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حقق الأهلي فوزًا مهمًا على يانج أفريكانز بهدفين نظيفين، ما منح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة اليوم. ويأمل المدير الفني في تكرار نفس الأداء القوي لضمان تعزيز صدارة المجموعة والتأهل مبكرًا لدور الـ8.

تغييرات في التشكيل

شهد التشكيل الأساسي تغييرات بسبب غياب إمام عاشور الذي تخلف عن السفر مع الفريق، ليشارك بدلاً منه محمد علي بن رمضان. وتأتي هذه الخطوة لتعويض النقص في وسط الملعب مع الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج

الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، مروان عثمان

بهذا التشكيل يسعى الأهلي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في دور المجموعات، وضمان تعزيز فرصه في التأهل للدور التالي، مع الاعتماد على لاعبيه الأساسيين وخبرة الخبراء في خط الهجوم والدفاع



