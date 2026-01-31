صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر»، أن ما يتردد حول اتهام الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بإفشاء أسرار الفريق، هو أمر غير دقيق، ويدخل في إطار حملة ممنهجة تتكرر بشكل دوري ضد بعض رموز النادي.

وأوضح شوبير أن وليد صلاح الدين يؤدي مهامه الوظيفية بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن مدير الكرة بطبيعته هو المسؤول عن التصريحات، والرد على الاتصالات الإعلامية، وتوضيح الأمور المسموح الإعلان عنها دون الخروج عن الإطار الرسمي للنادي.

وتساءل شوبير: «هل أداء المدير لمهامه والحديث في الأمور المصرح بها يُعد نشرًا لأسرار الفريق؟».

وأشار إلى أن الإعلاميين كثيرًا ما يتم اتهامهم زورًا بنشر أسرار النادي، رغم أن دورهم الأساسي هو نقل الأخبار، وهو أمر مستمر منذ سنوات طويلة، حتى عندما كان وليد صلاح الدين نفسه لاعبًا، إلى جانب أسماء بارزة مثل محمد رمضان وسيد عبد الحفيظ.

وأضاف شوبير أن ما يحدث حاليًا ضد وليد صلاح الدين يشبه حملات سابقة استهدفت شخصيات أخرى داخل النادي، مؤكدًا أن المسألة لا تتعلق بأداء وظيفي، بقدر ما هي صراعات داخلية ومحاولات لفرض توجهات معينة.

وشدد على أن مدير الكرة من حقه الحديث للإعلام في ظل عدم وجود متحدث رسمي أو منسق إعلامي للفريق الأول، مؤكدًا أن هذا الدور كان يقوم به مدير الكرة سابقًا دون أي اعتراض، سواء في عهد سيد عبد الحفيظ أو غيره.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن إدارة الأهلي يجب أن تكون مؤسسية وجماعية، مطالبًا بعدم تحميل الأفراد أخطاء غير حقيقية، والتركيز على مصلحة الفريق في ظل الاستحقاقات القادمة.

