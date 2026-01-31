نادي فالنسيا يصل إلى اتفاق مبدئي لضم لاعب الأهلي أليو ديانج

كشفت مصادر إسبانية مقربة من نادي فالنسيا عن التوصل إلى اتفاق مالي مبدئي بين النادي الإسباني ولاعب وسط الأهلي أليو ديانج، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الصفقة تأتي في إطار انتقال حر، عقب نهاية عقد ديانج مع النادي الأهلي، دون أن يتم التوقيع الرسمي على العقود حتى الآن، في انتظار حسم بعض التفاصيل النهائية.

وأكدت مصادر مالية وإسبانية أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، إلا أن الاتفاق لم يصل بعد إلى المرحلة النهائية، ما يُبقي كافة الاحتمالات مفتوحة خلال الفترة المقبلة.



ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع القادمة تطورات حاسمة في ملف مستقبل أليو ديانج، في ظل اهتمام فالنسيا بتدعيم خط وسطه بعناصر تمتلك الخبرة والقدرات البدنية والفنية.



ويذكر أن ديانج يُعد من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي خلال المواسم الأخيرة، ما يجعل مستقبله محل متابعة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء.