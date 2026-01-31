إمام عاشور يعتذر لجمهور الأهلي ويقر بالخطأ: أدركت حجم الكارثة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق كواليس جديدة حول موقف إمام عاشور بعد أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب أدرك سريعًا حجم الخطأ الذي ارتكبه ونتائجه القاسية على علاقته بجمهور القلعة الحمراء.





وأوضح فايق أن حالة الغضب الجماهيري كانت صادمة للاعب، خاصة أن الانتقادات جاءت بشكل غير مسبوق، ما دفعه إلى نشر بيان اعتذار رسمي لجماهير الأهلي، مؤكدًا فيه تحمله الكامل للمسؤولية. وأضاف: «إمام مغلط نفسه جدًا، وعارف إنه أخطأ في حق نفسه قبل النادي».

وأشار إلى أن اللاعب لديه رغبة قوية في العودة السريعة والمشاركة في التدريبات، بل كان يتمنى التواجد فورًا، إلا أن وعكة صحية مفاجئة حالت دون حضوره، حيث تواصل مع الكابتن وليد صلاح الدين وأبلغه بتفاصيل حالته.

وأكد فايق أن إمام عاشور متقبل تمامًا العقوبة المالية الموقعة عليه، والتي تقدر بنحو مليون ونصف جنيه، كما أبدى استعدادًا كاملًا لبذل أقصى مجهود خلال التدريبات الانفرادية، في محاولة لتقليص مدة الإيقاف من أسبوعين إلى أسبوع واحد.

وشدد على أن اللاعب لا يمتلك أي عروض رسمية من أندية أمريكية أو سعودية في الوقت الحالي، نافيًا كل ما تردد حول رغبته في الرحيل، مؤكدًا أن تركيزه الكامل ينصب على الالتزام والانضباط داخل الفريق.

واختتم فايق تصريحاته بالتأكيد على أن طريق إمام عاشور الوحيد لتحقيق طموحاته، سواء بالاستمرار أو الاحتراف الخارجي، يمر عبر الالتزام الكامل بقواعد النادي الأهلي



