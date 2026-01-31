قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
رياضة

إبراهيم فايق: إمام عاشور اختفى فجأة ويستحق عقاب حاسم من الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر برنامج «الكورة مع فايق»، تفاصيل الأزمة التي أثارها غياب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن السفر مع بعثة الفريق دون الحصول على إذن مسبق، مؤكدًا أن ما حدث يُعد خرقًا واضحًا للنظام داخل القلعة الحمراء.


 

وأوضح فايق أن كل المحاولات التي سعت لتفسير تصرف اللاعب بأسباب منطقية، سواء خلافات داخل الملعب أو عروض احتراف خارجية، لم تكن صحيحة، مشددًا على أن الواقعة لا تحتمل أي تبرير. وأضاف: «النتيجة كانت كارثية.. لاعب من أهم نجوم الدوري المصري يختفي فجأة دون أي معلومة، لا للإدارة ولا للجهاز الفني».

وأشار إلى أن الأخطر في الأزمة هو فقدان التواصل الكامل مع اللاعب، ما اعتبره اختراقًا صريحًا لمنظومة النادي، وهو ما استدعى رد فعل حاسم من إدارة الأهلي، تمثل في توقيع عقوبة مالية كبيرة، إلى جانب إيقافه مؤقتًا وإخضاعه لتدريبات انفرادية.

وأكد فايق أن سياسة الأهلي واضحة وثابتة: الالتزام قبل أي شيء، موضحًا أن جمهور النادي يمنح نجومه دعمًا غير محدود طالما يحترمون القميص، لكن أي تجاوز للنظام يقابل بحزم شديد، مهما كان اسم اللاعب أو قيمته الفنية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الكرة لا تتوقف عند لاعب بعينه، وأن الأهلي نادٍ لا يُدار بالعاطفة، بل بالانضباط، وهو ما يجعل قراراته دائمًا حاسمة حتى في أصعب الأزمات


 

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

