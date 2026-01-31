شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مباشرة إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا إياه بالتدخل لمراجعة ما وصفه بتجاهل إعلامي متعمد تجاه أحمد الجارحي، مدرب فريق كرة السلة بالنادي، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس أزمة في آلية إدارة المشهد الإعلامي داخل القلعة الحمراء.

وأوضح شوبير، خلال حديثه في برنامج «الناظر»، أن هناك تعليمات غير معلنة بمنع نشر أي صور أو أخبار تخص أحمد الجارحي داخل المنصات الرسمية للنادي، مشيرًا إلى واقعة مثيرة للجدل تم خلالها نشر 121 صورة من مناسبة رسمية، دون ظهور صورة واحدة للجارحي.

وأضاف أن الأمر تجاوز حد التجاهل، ليصل إلى تعمد قص الصور أو إخفاء ظهوره، واصفًا المشهد بسخرية قائلاً: «وصلنا لمرحلة إننا نشوف كوع أحمد الجارحي ونتغزل في جماله بدل ما نشوفه كامل في الصورة».

وأكد شوبير أن هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ النادي الأهلي، الذي طالما أكد أن إدارته تقوم على العمل الجماعي وليس على أهواء أفراد، مشددًا على أن النادي لا يُدار بالأشخاص مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم.

وأشار إلى أن ما يحدث مع الجارحي يتشابه مع ما يتعرض له وليد صلاح الدين، في إطار سياسة «إما أن تمشي على الهوى أو يتم تهميشك»، وهو ما وصفه بالأمر الخطير على استقرار النادي.

واختتم شوبير حديثه بدعوة صريحة لرئيس الأهلي لمراجعة هذه الملفات، والتأكد من عدالة التعامل مع جميع العاملين داخل النادي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة وتكاتف، خاصة مع ارتباط الفرق بمنافسات مهمة خلال الفترة المقبلة