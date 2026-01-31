قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
رباب الهواري

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مباشرة إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا إياه بالتدخل لمراجعة ما وصفه بتجاهل إعلامي متعمد تجاه أحمد الجارحي، مدرب فريق كرة السلة بالنادي، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس أزمة في آلية إدارة المشهد الإعلامي داخل القلعة الحمراء.

وأوضح شوبير، خلال حديثه في برنامج «الناظر»، أن هناك تعليمات غير معلنة بمنع نشر أي صور أو أخبار تخص أحمد الجارحي داخل المنصات الرسمية للنادي، مشيرًا إلى واقعة مثيرة للجدل تم خلالها نشر 121 صورة من مناسبة رسمية، دون ظهور صورة واحدة للجارحي.

وأضاف أن الأمر تجاوز حد التجاهل، ليصل إلى تعمد قص الصور أو إخفاء ظهوره، واصفًا المشهد بسخرية قائلاً: «وصلنا لمرحلة إننا نشوف كوع أحمد الجارحي ونتغزل في جماله بدل ما نشوفه كامل في الصورة».

وأكد شوبير أن هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ النادي الأهلي، الذي طالما أكد أن إدارته تقوم على العمل الجماعي وليس على أهواء أفراد، مشددًا على أن النادي لا يُدار بالأشخاص مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم.

وأشار إلى أن ما يحدث مع الجارحي يتشابه مع ما يتعرض له وليد صلاح الدين، في إطار سياسة «إما أن تمشي على الهوى أو يتم تهميشك»، وهو ما وصفه بالأمر الخطير على استقرار النادي.

واختتم شوبير حديثه بدعوة صريحة لرئيس الأهلي لمراجعة هذه الملفات، والتأكد من عدالة التعامل مع جميع العاملين داخل النادي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة وتكاتف، خاصة مع ارتباط الفرق بمنافسات مهمة خلال الفترة المقبلة

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

نشاط التمويل العقاري

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

رانيا المشاط

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

