إبراهيم فايق: الأهلي يتحرك لضم صفقة تحت السن قبل غلق القيد المحلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تحركات جديدة داخل النادي الأهلي، في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقة تحت السن قبل غلق باب القيد المحلي.



وأوضح إبراهيم فايق أن الأهلي دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية للتعاقد مع اللاعب العراقي مصطفى قابيل، ضمن خطة تدعيم المواهب الشابة استعدادًا للمستقبل.



كما أشار إلى وجود تحرك آخر من جانب الأهلي لضم لاعب أفريقي تحت السن، مؤكدًا أن الصفقة المرتقبة لن تُقيد أفريقيًا، على أن يتم قيدها في القائمة المحلية فقط.

الأهلي يراهن على الشباب قبل غلق باب القيد المحلي



ومن المقرر أن يُغلق باب القيد المحلي يوم 8 فبراير، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في حسم الصفقة، حال توصل الأهلي لاتفاق نهائي.



وأكد إبراهيم فايق أن إدارة الأهلي تواصل العمل بهدوء من أجل تأمين احتياجات الفريق فنيًا، سواء على المدى القريب أو البعيد، ضمن سياسة دعم الفريق بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق مستقبلًا.