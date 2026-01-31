بعد اعتذار إمام عاشور.. هل يكتفي الأهلي بالعقوبة المالية ويعود اللاعب للمشاركة؟

كشف الناقد الرياضي محمد عصام، تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن الواقعة بدأت خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز، عند تسديد ركلة الجزاء، وحدث خلط في الأسماء، ما أدى إلى التوتر داخل غرفة الملابس بين إمام عاشور ومحمد هاني، دون احتواء الموقف بشكل فوري من مدير الكرة.

وتابع: بعد مباراة وادي دجلة الأخيرة أصيب اللاعب وأسرته بالمتحور الفيروسي المنتشر، وأبلغ الجهاز الطبي بعدم قدرته على السفر بسبب ظروف صحية هو وعائلته، إلا أن المعلومات لم تصل للجهاز الفني في الوقت المناسب، مما أدى إلى غيابه عن التوجه للمطار.

وأكمل: قرر النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية قدرها مليون ونصف جنيه على إمام عاشور، وهي أكبر عقوبة مالية تصدر ضد لاعب في تاريخ النادي، بهدف ضمان الانضباط داخل الفريق وعدم تكرار الموقف.