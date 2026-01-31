قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد الغندور يثير الجدل بشأن نتيجة مباراة الأهلي و يانج أفريكانز

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

تحدث خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن مواجهة الأهلي المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني، في ظل غياب إمام عاشور، والأحداث التي سبقت اللقاء.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" توقعاتكم لنتيجة الأهلي و يانج افريكانز بدون إمام عاشور و ما حدث قبل المباراة".

بيان اعتذار إمام عاشور 

وقال إمام عاشور، في بيانه: "للأسف كلام كتير غير صحيح ومغلوط بيتردد بخصوص اللي حصل، وأنا متقبل أي قرار ياخده النادي، وواثق أنه المسؤولين في الأهلي هيفهموا موقفي كويس، أنا فعلا عندي دور برد جامد، ودرجة حرارتي عالية وتقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي، وباخد مضادات حيوية، وللأسف كل أسرتي بتعاني من نفس الأعراض، وبلغت الدكتور أحمد جاد الله بظروفي الصحية، وده إجراء غير كافي في مثل هذه الأمور، لكن أخطأت بحسن نية".

وأضاف: "كان المفروض أتواصل مع كابتن وليد صلاح الدين، عشان يبلغ المدير الفني، وتتعمل الإجراءات الطبية المتبعة عند التخلف عن السفر، الموضوع اتقفل خلاص، وتواصلت امبارح بالليل مع الكابتن وليد صلاح الدين، وأنا تحت أمر النادي، وجمهور الأهلي سندي وضهري بعد ربنا سبحانه وتعالى، وبعتذر للنادي والجهاز الفني وزمايلي، وقبلهم جمهور الأهلي، أنا فخور باللعب في أكبر نادي في أفريقيا، وعلاقتي بجماهيره العظيمة لا تقبل القسمة على اتين، وأرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع".

وتابع : "الناس اللي بتقول إمام عايز يلوي دراع النادي، بقولهم حسبي الله ونعم الوكيل، محدش يقدر يلوي دراع الأهلي، ولا يمكن أفكر بهذه الطريقة، وأنا اتشرفت بارتداء الفانلة الحمراء، وبقالى 3 سنين في النادي، والحمد لله عمري ما قصرت لا في حق النادي ولا جماهيره، وده حقهم عليا، ووجودي في الأهلي نادي القرن، وفي ضهري جمهور الأهلي يعوضني عن كل حاجة، عندنا ماتش مهم بكره، يا رب كل التوفيق لزمايلي والجهاز الفني، ونحقق الفوز اللي يسعد كل الأهلاوية"

الزمالك يانج أفريكانز غياب إمام عاشور كابتن وليد صلاح الدين الأهلي

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

