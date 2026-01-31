كواليس مثيرة | هل يلجأ الأهلي لعرض إمام عاشور للبيع ؟ .. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم مؤكدا أن إدارة النادي حسمت موقفها بشكل واضح ولا توجد أي نية للتفريط في اللاعب أو عرضه للبيع خلال الفترة المقبلة رغم الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تصرفاته.

وأوضح المصدر أن الأهلي يتعامل مع الملف من منطلق الانضباط المؤسسي دون تصعيد مبالغ فيه أو قرارات انفعالية مشددًا على أن اللاعب لا يزال ضمن خطط الفريق الفنية بشرط الالتزام الكامل بالعقوبة المفروضة عليه واحترام قواعد النادي.

تواصل مباشر مع وليد صلاح

وأكد المصدر أن إمام عاشور تواصل بالفعل مع مدير الكرة وليد صلاح الدين وشرح له تفاصيل حالته الصحية بشكل كامل موضحا أنه كان يعاني من إجهاد شديد ووعكة صحية منعته من السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وأضاف أن اللاعب أبدى التزامه التام بتنفيذ البرنامج التأديبي والطبي المقرر له على أن يبدأ في خوض التدريبات المنفردة فور عودة بعثة الأهلي من تنزانيا في إطار سعيه لتصحيح الموقف واستعادة الثقة داخل الفريق.

التزام كامل بالعقوبة

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور استجاب بشكل كامل للعقوبة التي أقرتها إدارة النادي والتي تضمنت خصم مبلغ مليون ونصف المليون جنيه من مستحقاته إلى جانب الخضوع لتدريبات منفردة لمدة أسبوعين دون أي اعتراض أو محاولة للضغط على الإدارة.

وشدد المصدر على أن اللاعب أبدى تفهمًا تاما لقرارات النادي وأكد التزامه الكامل بتنفيذها في رسالة واضحة لرغبته في طي صفحة الأزمة والتركيز مجددًا على مشواره مع الفريق.

كواليس مشادة وادي دجلة

وكشف المصدر عن كواليس جديدة تعود إلى ما بعد مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري المصري حيث نشبت مشادة كلامية بين إمام عاشور وزميله محمد هاني على خلفية الخلاف حول أحقية تسديد ضربة جزاء خلال اللقاء.

وأوضح أن المشادة تطورت من نقاش فني إلى تبادل أصوات مرتفعة ثم ألفاظ خارجة وهو ما خلق توترًا داخل الفريق في ذلك التوقيت.

وأضاف المصدر أن عدم التدخل السريع لحسم الموقف من جانب مدير الكرة وليد صلاح الدين ساهم في تفاقم الأمر وكان بمثابة الشرارة الأولى التي مهدت للأزمة الأخيرة.

الأهلي يتمسك بالانضباط ويرفض التصعيد

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي لا تنظر للأحداث بشكل منفصل بل تضعها في إطار عام يهدف إلى الحفاظ على الانضباط داخل غرفة الملابس دون الإضرار باستقرار الفريق أو خسارة عناصر مؤثرة فنيًا.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييما دقيقا لسلوك اللاعبين داخل وخارج الملعب مع تطبيق اللائحة على الجميع دون استثناء مشددًا على أن الأهلي لا يقبل المساس بثوابته وفي الوقت نفسه يمنح الفرصة لكل لاعب يرغب في تصحيح أخطائه والالتزام بقميص النادي.

بيان اعتذار إمام عاشور

في بيانه أكد إمام عاشور أنه متقبل لأي قرار يتخذه النادي موضحًا أنه تعرض لوعكة صحية شديدة شملت ارتفاع درجة الحرارة واضطرابات حادة في المعدة وأنه أبلغ طبيب الفريق بحالته لكنه اعترف بأن هذا الإجراء لم يكن كافيًا.

وأشار اللاعب إلى أنه أخطأ بعدم التواصل مع مدير الكرة مؤكدًا أنه تحت أمر النادي واعتذر للإدارة والجهاز الفني وزملائه والجماهير مشددًا على فخره بارتداء قميص الأهلي ورافضًا أي اتهامات بمحاولة الضغط على النادي.