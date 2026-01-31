مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس بيان اعتذار إمام عاشور إلى النادي الأهلي وجماهيره، بعد تغيبه عن السفر مع الفريق لمواجهة يانج أفريكانز ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي ، رسميا توقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه مصري ، على إمام عاشور إلى جانب استبعاده من التدريبات الجماعية، وإلزامه بأداء التدريبات بشكل منفرد، بسبب تغيبه عن رحلة الفريق دون الحصول على إذن رسمي.

وقال "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية، إن البيان الذي نُشر على لسان إمام عاشور تمت صياغته وكتابته بالكامل بواسطة المركز الإعلامي للنادي الأهلي، مؤكدًا أن هذه معلومة مؤكدة ولا تقبل الجدل.

وشدد شوبير، على أن جماهير الأهلي لا تضع أي شخص فوق كيان النادي، ولا تتقبل أي تصرف من أي لاعب قد يمس النادي، ولو بشكل غير مباشر، موضحا أن ولاء الجماهير يظل دائمًا للنادي فقط، دون الالتفات إلى تفاصيل جانبية مثل الحالة الصحية للاعب أو الجهة التي صاغت البيان.

وأضاف أن جماهير الأهلي لا يشغلها سوى رؤية فريقها منتصرًا، وأن جميع اللاعبين يدركون أنهم يخضعون لثوابت راسخة داخل النادي لا تقبل التغيير، مع وجود استثناءات محدودة قد تُراعى أحيانًا وفقًا لعمر اللاعب.

وأشار شوبير، إلى أن العقوبة وقرار الإيقاف لا يزالان ساريين بحق إمام عاشور، ما لم يصدر قرار مغاير من إدارة النادي، لافتًا إلى أن تواصل اللاعب مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، جاء متأخرًا، وهو ما وضعه في موقف ضعيف.