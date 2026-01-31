قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس بيان اعتذار إمام عاشور إلى النادي الأهلي وجماهيره، بعد تغيبه عن السفر مع الفريق لمواجهة يانج أفريكانز ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا. 

وأعلن النادي الأهلي ، رسميا توقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه مصري ، على إمام عاشور إلى جانب استبعاده من التدريبات الجماعية، وإلزامه بأداء التدريبات بشكل منفرد، بسبب تغيبه عن رحلة الفريق دون الحصول على إذن رسمي.

وقال "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية، إن البيان الذي نُشر على لسان إمام عاشور تمت صياغته وكتابته بالكامل بواسطة المركز الإعلامي للنادي الأهلي، مؤكدًا أن هذه معلومة مؤكدة ولا تقبل الجدل.

وشدد شوبير، على أن جماهير الأهلي لا تضع أي شخص فوق كيان النادي، ولا تتقبل أي تصرف من أي لاعب قد يمس النادي، ولو بشكل غير مباشر، موضحا أن ولاء الجماهير يظل دائمًا للنادي فقط، دون الالتفات إلى تفاصيل جانبية مثل الحالة الصحية للاعب أو الجهة التي صاغت البيان.

وأضاف أن جماهير الأهلي لا يشغلها سوى رؤية فريقها منتصرًا، وأن جميع اللاعبين يدركون أنهم يخضعون لثوابت راسخة داخل النادي لا تقبل التغيير، مع وجود استثناءات محدودة قد تُراعى أحيانًا وفقًا لعمر اللاعب.

وأشار شوبير، إلى أن العقوبة وقرار الإيقاف لا يزالان ساريين بحق إمام عاشور، ما لم يصدر قرار مغاير من إدارة النادي، لافتًا إلى أن تواصل اللاعب مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، جاء متأخرًا، وهو ما وضعه في موقف ضعيف.

الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي يانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا وليد صلاح الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. ضوابط جديدة لتقسيم المناطق السكنية لتحديد قيمة الزيادة

القولون العصبي

بعد سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي.. هذه عقوبة غش الدواء

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المنيا

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد