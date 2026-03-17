مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطنطا

لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة إثر انفجار إطار كاوتشوك بقرية تلبنت قيصر بمركز طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعه قرية تلبنت قيصر بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل



كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي طنطا الجامعي وانتشال السيارة بواسطة اوناش من مياه الترعة.

نقل المصابين



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.