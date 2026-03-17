إلهام أبو الفتح
حوادث

جنايات المحلة تحيل أوراق المتهمين في إنهاء حياة الشاب أحمد مرجان للمفتي

الشاب أحمد مرجان ضحية الغدر بالمحلة
الغربية أحمد علي

أصدرت  الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية اليوم حكما قضائى  بإحالة أوراق  المتهمين بإنهاء حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه رميا بالرصاص فضيلة المفتي لأخذ رأي شرعي بتنفيذ حكم الاعدام .

وكانت هيئة المحكمة الموقرة  استمعت خلال جلسات الماضية إلي أقوال ضباط الشرطة وبعض الشهود ومناقشة الطبيب الشرعي  والأدلة الجنائية فضلا عن سماع مرافعة النيابة العامة في الجلسة القادمة .

من ناحية أخري  ناشدت والدة شهيد الغدر باكية والدموع لا تفارق عيناها بقولها :"أنا عاوزه حق ابني بالقانون من اللي قتلوه بالرصاص " .

كما طالبت الأم المكلومة بقولها "حسبنا الله ونعم الوكيل حرموني من ابني ولم اتنازل عن حقه كنتي نفسي اشوفه عريس مع عروسته في الكوشه لله الامر من قبل ومن بعد " .

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بإحالة المدعو "محمد سعد المهيلي" إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد بانهاءه حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم ماكولات شهير رميا بالرصاص.

كما استندت النيابة العامة في قرارها عقب ورود تقارير الطب الشرعي الخاص للشاب المجني عليه وواقع الإصابات التي لحقت بزملائه .

وكشفت  النيابة العامة في قرارها باكتمال كافة صور ونوايا القتل العمد لدي المتهم بحمله للسلاح الناري وتهجمه علي موقع عمل الشاب الضحية وترويع أمن وحياة المواطنين بالطريق العام .

كما استندت النيابة العامة علي أهمية إثبات تقارير الأدلة الجنائية والطبية حيال تعرض شهود عيان لواقعة إطلاق وابل من النيران وتعرض أحدهم للإصابات في أماكن متفرقة من جسده .

كما اطلعت النيابة الجزئية باول المحلة علي كافة تقارير الفنية من كافة الجهات وعلي رأسها هيئة الطب الشرعي والأدلة الجنائية والتي حددت نوع السلاح الناري و طلقاته المضبوطه مع الجاني.

وكان قاض المعارضات بمحكمة أول المحلة جدد حبس المدعو "محمد سعد المهيلي" المدرس المتهم بإنهاء حياه الشاب أحمد مرجان  نجل صاحب ماكولات شهير بالمحلة 15 يوما علي ذمة التحقيقات عدة مرات لحين الاطلاع علي تقرير الطب الشرعي وأخذ أقوال شهود عيان .

وأفادت جهات التحقيق أن مرتكب واقعة قتل نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه شهيرة ارتكب واقعته وترصده أثناء سيره بطريق العام جراء خلافات سابقة مع أسرة الضحية خلال 8 أشهر الماضية  باستخدام الأسلحة النارية وضبط بمعرفة الجهات الأمنية وعرض علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .

كما قررت  النيابة العامة بانتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود عيان .

وباشرت جهات التحقيق دورها في سماع أقوال المتهم بإنهاء حياة الشاب وامرت بمصادرة السلاح المضبوط وسرعة إنهاء تصاريح دفن الشاب وتسليم جثمانه إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته .

وكان محيط مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت وقت وقوع الجريمة احتشاد المئات من الأسر والعائلات أمام المشرحة عقب مقتل نجل صاحب مطعم ماكولات شهير وإصابة زميله بطلقات نارية علي أيدي نجل "م.ا" بشوارع المدينة العمالية .

كما استمرت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة نجل صاحب مطعم مأكولات شهير رميا بالرصاص أثناء سيره بطريق العام أمام نادي 23 يوليو بمنطقة البندر وتمكن الأهالي من ضبط المتهم بعد مطارده بطول شارع البحر الرئيسي وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة .

في المقابل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري "طبنجه" عقب انهاءه حياه زميله أثناء سيره بشوارع المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول الشاب "احمد مرجان " 23 سنة مصاب بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى طوارىء مستشفي المحلة العام. 
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة المستشفي العام .

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "م.ن" وبحوزته سلاح "طبنجه" وتم التحفظ على المضبوطات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

