الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع حول مستقبل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ظل الأنباء المتداولة عن اقترابه من الانتقال إلى نادي فالنسيا الإسباني خلال الفترة المقبلة مع تضارب واضح في الروايات بين مصادر مصرية وإسبانية.

وينتهي عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي في 30 يونيو 2026 وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " الأمر الذي فتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة خاصة مع تعثر مفاوضات التجديد مع القلعة الحمراء حتى الآن.

مرحلة متقدمة بدون توقيع

وكشفت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين ديانج ومسؤولي نادي فالنسيا وصلت إلى مرحلة متقدمة خلال الفترة الماضية في ظل رغبة النادي الإسباني في تدعيم خط وسطه بلاعب يمتلك قدرات بدنية وفنية مميزة إلا أن هذه المفاوضات لم تحسم بشكل رسمي حتى اللحظة.

وفي تصريحات خاصة أكد مصدر مقرب من ملف المفاوضات أن أليو ديانج لم يوقع على أي عقود رسمية للانتقال إلى فالنسيا نافيا صحة ما تردد حول إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن المباحثات تسير بشكل إيجابي لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع.

فيما أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن التركيز حاليا ينصب فى المقام الأول على المباريات ثم يتم بعد ذلك فتح باب التجديد لكل اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري .

صفقة انتقال حر

في المقابل ذكرت صحيفة " Tribuna Deportiva " الإسبانية أن ديانج أنهى اتفاقه مع نادي فالنسيا ووقع على عقود انتقاله في صفقة انتقال حر على أن ينضم رسميًا إلى صفوف الفريق بداية من 1 يوليو 2026 عقب نهاية عقده مع الأهلي وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية المصرية.

ومن جانبه كشف مصدر داخل نادي فالنسيا أن إدارة " الخفافيش " ترغب بالفعل في التعاقد مع ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنها نفت في الوقت ذاته وجود أي اتفاق نهائي أو توقيع رسمي حتى الآن مشيرا إلى أن المفاوضات ما زالت جارية.

وأوضح المصدر ذاته أن سبب عدم التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي يعود إلى قرار المدير الفني للفريق الذي فضل ضم الأرجنتيني جويدو رودريجيز نظرا لخبرته السابقة في الدوري الإسباني بالإضافة إلى عدم وجود أماكن شاغرة في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد الأهلي لا تزال إدارة النادي تسعى لتجديد عقد اللاعب والحفاظ على أحد أعمدة خط الوسط حيث كانت قد أبدت رغبتها في حسم ملف التجديد قبل مشاركة ديانج في كأس أمم أفريقيا الأخيرة إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

يذكر أن أليو ديانج انضم إلى صفوف النادي الأهلي صيف عام 2019 قادمًا من مولودية الجزائر ونجح في تقديم مستويات قوية جعلته أحد أبرز لاعبي الوسط في القارة الأفريقية.

وخلال الموسم الحالي شارك اللاعب في 20 مباراة بمختلف البطولات دون أن يسجل أو يصنع أهدافًا لكنه ظل عنصرًا مؤثرًا في التوازن الدفاعي للفريق.

ويبقى مستقبل ديانج معلقا بين الاستمرار داخل أسوار القلعة الحمراء أو خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإسباني في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.