أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل نادي فالنسيا إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وكتب أحمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "علي طريقة زيزو . رحيل ديانج مجانا اخر الموسم مفيش لاعب يقدر يعوض غياب ديانج الدبابة الأهلي لم يستفاد ماديا من ديانج فين الاعلام من الكلام ده"

ويحتل فالنسيا حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، عقب مرور 21 جولة من المسابقة.

وشارك أليو ديانج مؤخرًا مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي أقيمت في المغرب، قبل أن يودع المنافسات من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد.

وكان ديانج قد خاض الموسم الماضي معارًا من الأهلي إلى نادي الخلود السعودي.