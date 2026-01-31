إمام عاشور و 4 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مباراة يانج أفريكانز

يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب من لعنة الغيابات أمام نظيره يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن صفوف الأهلي خلال لقائه أمام يانج أفريكانز كل من:

كريم فؤاد بسبب الإصابة



أحمد عبد القادر لأسباب فنية



محمد سيحا لأسباب فنية



إمام عاشور الذي تخلف عن السفر رفقة الفريق إلى تنزانيا الخميس الماضي



غياب المغربي أشرف داري في ظل رفع اسمه من قائمة الأحمر

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقناة الناقلة

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء يوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أمان غي زنجبار.



ستذاع مباراة الأهلي بث مباشر أمام يانج أفريكانز، عن طريق قنوات بي إن سبورتس

