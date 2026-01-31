كواليس حضور إمام عاشور إلى الأهلي اليوم للتدريب منفردا بملعب التتش

حضر إمام عاشور اليوم السبت إلي مقر تدريبات النادي الأهلي بملعب مختار التتش بعد معاقبته من قبل إدارة القلعة الحمراء على إثر تخلفه عن رحلة تنزانيا.

ويخوض في الوقت الحالي إمام عاشور نجم النادي الأهلي المران منفردًا، وفقًا للعقوبة الموقعة عليه من جانب النادي الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويواجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي عديد الخسائر جراء تخلفه عن السفر فى رحلة تنزانيا خلال الساعات الماضية.