بعد اعتذار إمام عاشور.. هل يكتفي الأهلي بالعقوبة المالية ويعيده للمشاركة؟

إمام عاشور
إمام عاشور
إسراء صبري

لا تزال أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور تلقي بظلالها على الشارع الرياضي، بعد الجدل الواسع الذي أُثير حول غيابه الأخير وقرارات الإدارة بحقه، وسط تساؤلات حول مصير اللاعب وإمكانية عودته للمشاركة عقب اعتذاره وقبول العقوبة الموقعة عليه.

كواليس الأزمة بين إمام عاشور والأهلي

كشف الناقد الرياضي محمد عصام تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، موضحا أن ملابسات الواقعة جاءت مغايرة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

إمام عاشور

بداية الأزمة في مباراة وادي دجلة

وقال إن الأزمة تعود إلى مباراة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز، وتحديدًا عند تنفيذ ركلة جزاء، حيث حدث خلط في الأسماء، ما تسبب في حالة من التوتر داخل غرفة الملابس بين إمام عاشور ومحمد هاني.

وأضاف أن الموقف لم يتم احتوائه بشكل فوري من جانب مدير الكرة، الأمر الذي ساهم في تصاعد الأزمة داخل الفريق.

إصابة اللاعب وأسرته وتأخر وصول المعلومة للجهاز الفني

إمام عاشور

وتابع أن إمام عاشور وأسرته تعرضوا للإصابة بمتحور فيروسي منتشر بعد المباراة، وهو ما دفع اللاعب لإبلاغ الجهاز الطبي بعدم قدرته على السفر في ظل الظروف الصحية له ولعائلته.

وأوضح أن هذه المعلومات لم تصل إلى الجهاز الفني في التوقيت المناسب، وهو ما تسبب في غياب اللاعب عن التوجه إلى المطار، وفتح باب الجدل حول موقفه.

أكبر عقوبة مالية في تاريخ النادي

وأشار إلى أن إدارة النادي الأهلي قررت توقيع عقوبة مالية قدرها مليون ونصف جنيه على إمام عاشور، واصفا إياها بأنها أكبر عقوبة مالية تُفرض على لاعب في تاريخ النادي، وذلك في إطار حرص الإدارة على فرض الانضباط وعدم تكرار مثل هذه الأزمات.

إمام عاشور

اللاعب يتقبل العقوبة ويؤكد التزامه

وأكد أن إمام عاشور تقبل العقوبة بالكامل، وحرص على توجيه رسالة للجماهير أوضح خلالها احترامه لقرارات النادي، مشددًا على أنه تعلم من الدرس ويتمسك بمبادئ وقيم النادي الأهلي.

موقف الأهلي من مشاركة اللاعب الفترة المقبلة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النادي الأهلي قرر عدم مشاركة إمام عاشور في المباريات القادمة في الوقت الحالي، على أن يستمر غيابه حتى يثبت التزامه الكامل بتعليمات النادي، ويستوفي الشروط المطلوبة للعودة، في إطار سياسة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الانضباط المؤسسي داخل الفريق.

