عراقجي: لا نؤمن بوقف إطلاق النار.. بل بإنهاء الحرب في كل الجبهات

أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لا ترى في وقف إطلاق النار حلًا كافيًا للصراع الدائر، مشددًا على أن الهدف الحقيقي يتمثل في إنهاء الحرب بشكل كامل وشامل.

وأوضح عراقجي أن إنهاء الحرب "يعني تحديدًا وقف القتال في جميع الجبهات"، في إشارة إلى اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. وأضاف أن الوصول إلى سلام دائم يتطلب معالجة جذور الصراع، وليس الاكتفاء بهدن مؤقتة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن تحقيق الاستقرار يستدعي سلامًا شاملًا يمتد إلى عدة ساحات، من بينها لبنان واليمن والعراق وإيران، مؤكدًا أن أي حل جزئي لن يكون كافيًا لإنهاء التوترات المستمرة.

وتعكس تصريحات عراقجي موقفًا إيرانيًا يرفض الحلول المرحلية، ويدعو إلى تسوية شاملة تعيد تشكيل معادلة الأمن في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد المواجهات وتعدد جبهات القتال في المنطقة.