الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 7 طائرات درون
شاهد.. انتظام الدراسة بالمدارس اليوم قبل ساعات من بدء اجازة عيد الفطر
كلود لوروا : السنغال سيستعيد حقه والكاف مقبل على هزة ارتدادية
رئيس الوزراء اليوناني: لن نشارك في أي عملية بالقرب من مسرح العمليات الحالي
للمسافرين في إجازة العيد.. مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة
بدعم من مشتريات الأجانب.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 1.65% أول تعاملات اليوم
زيلينسكي يدعو ترامب وستارمر إلى الاجتماع والتوصل إلى أرضية مشتركة
الدفاع السعودية: اعتراض و إسقاط 3 مسيرات بالقرب من حي السفارات والمنطقة الشرقية
قبل موقعة الحسم في القاهرة.. كيف يمكن لـ الأهلي قلب الطاولة على الترجي وخطف بطاقة نصف النهائي؟
بعد قرار الكاف.. مهيب عبد الهادي:فوزي لقجع جامد قوي
6 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر مارس 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كيف قادت الفوضى وسوء الفهم إلى انهيار مفاوضات النووي الإيراني؟

صورة أرشيفية

قبل أيام قليلة فقط من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، كانت المفاوضات النووية تقترب من نقطة اختراق تاريخية.

 لكن، ووفق تقرير تحليلي نشرته صحيفة الجارديان، فإن مزيجًا من سوء الفهم، وقلة الخبرة، والارتباك السياسي داخل إدارة دونالد ترامب، أدى في النهاية إلى انهيار المسار الدبلوماسي ودفع المنطقة نحو المواجهة العسكرية.

مفاوضات على حافة النجاح

تشير المعطيات إلى أن الجانبين توصلا بالفعل إلى اتفاقات مهمة خلال جولات التفاوض، خاصة في مسقط وجنيف، حيث جرى التفاهم على قضايا رئيسية مثل عودة رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتخلص من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. كما تضمنت المقترحات رفع نحو 80% من العقوبات المفروضة على طهران، وهو ما اعتُبر تقدمًا كبيرًا مقارنة بمطالب واشنطن السابقة.

غير أن العقبة الأساسية تمثلت في إصرار إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وهو ما رفضته واشنطن دون تقديم بدائل مرنة.

أحد أبرز أسباب الفشل، بحسب التقرير، كان الأسلوب غير التقليدي الذي اتبعه مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، بالتعاون مع جاريد كوشنر. فقد وُصفت إدارة الملف بأنها تفتقر إلى الخبرة الفنية، حيث لم يضم الفريق الأمريكي خبراء متخصصين في البرنامج النووي الإيراني، على عكس ما كان يحدث في إدارات سابقة.

وفي مواقف اعتُبرت غريبة، وجّه ويتكوف دعوة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة حاملة طائرات أمريكية في الخليج، في خطوة عكست – بحسب مراقبين – غياب الفهم العميق لحساسية المفاوضات.

كما أثارت مشاركة قائد عسكري أمريكي بزيه الرسمي في إحدى جلسات التفاوض استغراب الوسطاء العُمانيين، الذين طلبوا مغادرته حفاظًا على الطابع الدبلوماسي للمحادثات.

سوء فهم البرنامج النووي

ساهمت فجوات معرفية كبيرة في تعقيد المحادثات، خاصة فيما يتعلق بطبيعة البرنامج النووي الإيراني، مثل احتياجات مفاعل طهران البحثي، وخطط التوسع المستقبلية. كما أدى تقليص وقت التفاوض إلى جلسات قصيرة ومحدودة، إلى إعاقة التوصل لتفاهمات نهائية.

في المقابل، اعتبر الإيرانيون أن المفاوضات كانت مجرد غطاء لكسب الوقت، بينما اتهم الجانب الأمريكي طهران بالمراوغة، ما عمّق فجوة الثقة بين الطرفين.

في الجولة الأخيرة من المفاوضات، عرضت إيران وقفًا مؤقتًا لتخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، لكن واشنطن طالبت بتمديدها إلى 10 سنوات، وهو ما أدى إلى تعثر الاتفاق.

ورغم ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية أن الاتفاق كان "قريبًا للغاية"، وأنه كان يمكن التوصل إليه خلال أشهر قليلة لو استمرت المحادثات. إلا أن الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بعد يومين فقط من انتهاء محادثات جنيف أنهت هذا المسار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

منتخب المغرب

الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

تطوير المناطق الصناعية.. الإسكان والصناعة تتفقان على تفعيل لجنة تخصيص الأراضي

هيرمس

هيرمس تسجل 4.1 مليار جنيه صافي أرباح و26 مليار جنيه إيرادات تشغيلية خلال 2025

حماية المستهلك

ضبط طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و1000 عبوة من منتجات الألبان الفاسدة

بالصور

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد