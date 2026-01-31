قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يواصل الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز بالشوط الأول
يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
مقدمة مقترح الـ 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف توجه رسالة للمصريين بالخارج
جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية
الحبس عامين للتيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أرقام جديدة لـ بطولات الأهلي والزمالك الجماعية

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أرقام جديدة لـ بطولات ناديي الأهلي والزمالك في الألعاب الجماعية.

أرقام جديدة الاهلي والزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بطولات الأهلي والزمالك في الألعاب الجماعية في أخر عامين و3 أشهر وتحديدا منذ انتخاب مجلس حسين لبيب في الزمالك 57 بطولة للأهلي مقابل 7 بطولات فقط للزمالك".

كان نجم الأهلي السابق أحمد حسن، قد كشف عن موقف إدارة النادي من عودة اللاعب الفاخوري، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق تمامًا.

وقال أحمد حسن إن إدارة الأهلي لا توجد لديها أي نية للتعاقد مع الفاخوري في الوقت الحالي، مؤكدًا أن القرار حاسم ونهائي بشأن هذا الملف.

يواجه فريق  الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الأول برصيده 7 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الزمالك الاهلي خالد طلعت بطولات جماعية

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

عروض مسرحية ونماذج محاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم

عروض مسرحية ونماذج محاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم بمعرض الكتاب

دعاء اليوم الثانى عشر من شعبان

دعاء اليوم الثانى عشر من شعبان.. اغتنمه

الفنان محمد خميس فى ورشة تفاعلية للأطفال تربطهم بالحضارة المصرية بركن مجلة نور بجناح الأزهر

محمد خميس فى ورشة تفاعلية للأطفال تربطهم بالحضارة المصرية بركن مجلة نور بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

