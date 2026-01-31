أرقام جديدة لـ بطولات الأهلي والزمالك الجماعية

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أرقام جديدة لـ بطولات ناديي الأهلي والزمالك في الألعاب الجماعية.

أرقام جديدة الاهلي والزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بطولات الأهلي والزمالك في الألعاب الجماعية في أخر عامين و3 أشهر وتحديدا منذ انتخاب مجلس حسين لبيب في الزمالك 57 بطولة للأهلي مقابل 7 بطولات فقط للزمالك".

كان نجم الأهلي السابق أحمد حسن، قد كشف عن موقف إدارة النادي من عودة اللاعب الفاخوري، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق تمامًا.

وقال أحمد حسن إن إدارة الأهلي لا توجد لديها أي نية للتعاقد مع الفاخوري في الوقت الحالي، مؤكدًا أن القرار حاسم ونهائي بشأن هذا الملف.

يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الأول برصيده 7 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.