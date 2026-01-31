موعد مباراة أتليتكو مدريد و ليفانتي في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول بنادي أتليتكو مدريد نظيره ليفانتي مساء اليوم في السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز علي ملعب سيوداد دي فالنسيا

ويدخل أتليتكو مدريد اللقاء بقيادة المدير الفني دييجو سيميوني بينما يدخل ليفانتي اللقاء بقيادة المدير الفني لويس كاسترو ويحتل أتليتكو مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني المركز الثالث من 21 مباراة برصيد 44 نقطة بينما يحتل ليفانتي المركز ال19 من 20 مباراة برصيد 17 نقطة

ومن المفترض أن يذاع اللقاء علي مجموعة قنوات beIN Sports 3 في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

من المتوقع أن يبدء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي : يان أوبلاك

خط الدفاع:ماركوس يورينتي، خوسيه ماريا خيمينيز، مارك بوبيل، دافيد هانكو

خط الوسط: جولياتانو سيميوني، بابلو باريوس،جوني كاردوسو، أليخاندرو باينا

خط الهجوم : جوليان ألفاريز، ألكسندر سورلوث