وائل جمعة:مواجهة يانج أفريكانز لن تكون سهلة على الأهلي

علق وائل جمعة صخرة دفاعات منتخب مصر الوطني السابق علي مواجهه القلعة الحمراء ويانج أفريكانز اليوم.

وائل جمعة

وقال وائل جمعة عبر تصريحات إذاعيه: “مواجهة يانج أفريكانز لن تكون سهلة على الأهلي، فالأهلي يظل الدافع الأكبر لكل المنافسين، والفوز عليه يُعد إنجازًا تاريخيًا يبقى محفورًا في ذاكرة أي نادٍ.”.

وأنهي فريق الأهلي الشوط الأول بالتأخر بهدف أول أمام نظيره يانج أفريكانز بالوقت بدل الضائع في المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بإستحواذ فريق الأهلي على الكرة وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية تمر إلي جوار مرمي يانج أفريكانز.

ومرر مروان عثمان الكرة داخل منطقة الجزاء فشل تريزيجيه فى اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأنقذ فى الدقيقة العاشرة مصطفي شوبير مرمي النادي الأهلي من هدف محقق أمام يانج أفريكانز بعد إبعاده الكرة إثر تسديدة صاروخية من آلان أوكيرو نجم الفريق المنافس.

ونجح ديارا حارس فريق يانج أفريكانز فى إبعاد إحدي الكرات الخطيرة التي أرسلها أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 20.

وتعرض في الدقيقة 22 طاهر محمد طاهر للإصابة إثر تدخل قوي من أحد لاعبى المنافس ليخضع إلي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي وحصل بوكا لاعب الفريق المنافس على بطاقة صفراء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد مصطفي شوبير فى الدقيقة 37 بداعي إضاعته الوقت.

ومرر زيزو في الدقيقة 42 كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع يانج أفريكانز إلي ضربة ركنية قبل أن تصل إلي تريزيجيه.

وأعلن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.