موكوينا: معجزة بنفيكا أمام ريال مدريد تمنحني الأمل في تأهل مولودية الجزائر

أكد رولاني موكوينا، مدرب نادي مولودية الجزائر، ثقته في قدرة فريقه على بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق في جدول ترتيب المجموعة.

ويستعد "العميد" لاستقبال فريق لوبوبو الكونغولي غدًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد أن تقلصت حظوظ الفريق عقب فوز الهلال السوداني على صن داونز الجنوب إفريقي أمس الجمعة، مما صعب مهمة المولودية في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ويقبع مولودية الجزائر في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة من أصل 9 نقاط، بينما يمتلك منافسه لوبوبو 4 نقاط، وصن داونز 5 نقاط، في حين يتصدر الهلال المجموعة برصيد 8 نقاط، وسيواجه العميد في الجولة الأخيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد، شدد موكوينا على أن الفرصة لا تزال قائمة، قائلاً: "لدينا ثلاث مباريات متبقية، اثنتان منها على أرضنا، ولا زلنا نملك آمالًا كبيرة في المنافسة على التأهل".

وأضاف: "شاهدت ما حدث بين بنفيكا وريال مدريد، الكرة مليئة بالمفاجآت، وما زلت أؤمن بإمكاناتنا".

ويأتي حديث المدرب الجنوب إفريقي في سياق الإشارة إلى المعجزات الممكنة في كرة القدم، كما حصل مع بنفيكا البرتغالي الذي تمكن من بلوغ ملحق دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة على ريال مدريد بنتيجة 4-2، في حدث أثبت أن كل شيء ممكن حتى النهاية.