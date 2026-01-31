الخبير التحكيمي محمد صلاح عبدالفتاح: هدف يانج أفريكانز أمام الأهلي غير صحيح ولمسة يد

فجر الخبير التحكيمي محمد صلاح عبدالفتاح مفاجأة من العيار الثقيل حول عدم صحة هدف الفريق التنزاني فى شباك النادي الأهلي.

قال الخبير التحكيمي محمد صلاح عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: هدف غير صحيح ليانج أفريكانز في شباك الأهلي لتعمد إبراهيم حماد محرز الهدف لمس الكرة بيده ثم تسديده الكرة مباشرة فى الشباك.

أضاف: وفقا للقانون هدف فريق يانج أفريكانز غير صحيح وأستغرب أن حكم اللقاء شاهد الكرة ولم يستمع إلي اعتراضات مصطفي شوبير حارس مرمى النادي الأهلي وإشارته إلي ابراهيم حماد محرز الهدف ولمسه الكرة بيده.

وأنهي فريق الأهلي الشوط الأول بالتأخر أمام نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.