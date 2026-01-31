إعلامي يكشف مفاجأة بشأن صفقتين جديدتين للأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن صفقات القلعة الحمراء الجديدة بعد ضم المهاجم الانجولي آيلتسين كامويش رسمياً.

صفقات القلعة الحمراء الجديدة

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص .. بعد ضم المهاجم الانجولي آيلتسين كامويش رسمياً، الاهلي يقترب من حسم صفقتين تحت السن خلال الايام القليلة المقبلة قد يكون احدهما العراقي مصطفى قابيل (محاولات مكثفة لضمه) والآخر لاعب افريقي".

وكان قد كشف نجم الأهلي السابق أحمد حسن عن موقف إدارة النادي من عودة اللاعب الفاخوري، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق تمامًا.

وقال أحمد حسن إن إدارة الأهلي لا توجد لديها أي نية للتعاقد مع الفاخوري في الوقت الحالي، مؤكدًا أن القرار حاسم ونهائي بشأن هذا الملف.

يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الأول برصيده 7 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.