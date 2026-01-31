أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد القائمة الرسمية لخوض مواجهة رايو فاييكانو، في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الأحد 1 فبراير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال- ديفيد ألابا- راؤول أسينسيو- ألفارو كاريراس- فران جارسيا- دين هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام- إدواردو كامافينجا- فيديريكو فالفيردي- أوريلين تشاوميني- أردا جولر- داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس- جونزالو جارسيا- براهيم دياز- فرانكو ماستانتونو