تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. استعدادات شاملة لإسعاد المصريين في عيد الفطر وتأمين الخدمات

مع اقتراب ساعات الفرحة بحلول عيد الفطر المبارك، رفعت الدولة المصرية درجة الاستعداد القصوى على جميع المستويات، مكثفة جهودها لضمان استقبال هذه المناسبة في أجواء يسودها الاستقرار والراحة، مع تأمين توافر الخدمات والسلع بما يلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكامل الجهود الحكومية لتأمين الاحتفالات وتوفير السلع والخدمات الأساسية بكفاءة وإسعاد المصريين.

ولتحقيق ذلك، تعمل منظومة حكومية تضم مجلس الوزراء وعددا من الوزارات المعنية، من بينها الداخلية والتموين والزراعة والنقل، والبترول، والصحة، والتنمية المحلية، بكامل طاقتها لضمان انتظام الخدمات، وتوافر السلع، وتعزيز الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد.

ولم تقتصر هذه الاستعدادات على إجراءات تقليدية أو روتينية، بل عكست تحركا عمليا يستهدف تلبية احتياجات المواطن خلال أيام العيد؛ حيث عملت المطاحن بكامل طاقتها لتوفير كميات كبيرة من الخبز، كما تم تشغيل رحلات وقطارات إضافية لتيسير حركة السفر، إلى جانب تكثيف الانتشار الأمني في الميادين والشوارع والحدائق، وهو مشهد يعكس تكاملا في الجهود يؤكد حرص الدولة على وضع المواطن في صدارة أولوياتها.

الحكومة تحكم قبضتها على الأسواق لضمان استقرار الأسعار

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، تعليمات صريحة وحازمة لجميع المحافظين، بتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية كافة، وشدد على تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع أو التلاعب بأسعارها خلال فترة العيد.

تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية

واتخذت الحكومة خطوات استباقية لضمان توافر السلع الاستراتيجية والأساسية في الأسواق، خاصة في ظل تأثر إمدادات السلع على المستوى الدولي بسبب الحرب الأمريكية / الإسرائيلية / الإيرانية، وكذلك الهجمات الإيرانية على عدد من دول الخليج ودول المنطقة.

وشملت الخطوات الاستباقية تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، وضمان توافر مدخلات الإنتاج للمصانع لاستمرار العملية الإنتاجية دون انقطاع، والحفاظ على أرصدة آمنة من المنتجات البترولية لخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة، فضلا عن تعزيز التنسيق مع الغرف التجارية لرصد حركة الأسواق والتعامل الفوري مع أي شائعات تتعلق بالأسعار أو نقص السلع.

مواجهة حازمة للاحتكار والغش التجاري

وأطلقت الحكومة حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنافذ التجارية، مع تعليمات صريحة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتورط في الاحتكار أو حجب السلع أو التلاعب بالأسعار، في رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتسامح مع أي عبث بمصالح المواطنين خلال موسم العيد.

الداخلية تنشر درع الأمان - استنفار أمني شامل

وتحولت كافة قطاعات وزارة الداخلية إلى حالة استنفار قصوى، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي أصدر توجيهاته برفع درجات الاستعداد القصوى لتوفير المناخ الآمن لاحتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك في كل ربوع مصر.

خطة تأمين متكاملة تغطي كل شبر

وتضمنت خطة التأمين الشاملة تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، مع استمرار تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة طوال أيام العيد.

كما شملت الخطة تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية والحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما والمراسي النيلية، من خلال ارتكازات ثابتة ومتحركة، ودفع عناصر الشرطة النسائية في ميادين القاهرة الكبرى، وقوات التدخل السريع على جميع المحاور الرئيسية.

الرقابة على الأسواق وتأمين المنشآت الحيوية

وتضمنت الخطة أيضا تكثيف الرقابة الأمنية على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من صلاحية السلع للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تكثيف الانتشار الأمني بمحيط كافة المنشآت المهمة والحيوية للدولة، والتصدي بحسم لأي محاولات تعكر صفو الأجواء الاحتفالية التي تنعم بها البلاد.

البعد الإنساني أساس العمل الأمني

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة التأمين، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، خاصة في المواقف الطارئة، مع ضرورة التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية؛ لمتابعة سير الأداء الأمني وحسن معاملة المواطنين.

الخبز المدعم لكل بيت.. 35 ألف مخبز لا يتوقف لإنتاج 300 مليون رغيف يوميا

وأعلن حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن المطاحن عملت بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير 85 ألف طن من الدقيق للمخابز، لإنتاج الخبز المدعم اللازم لتغطية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية عززت أرصدة القمح للمطاحن مقدما وصرفت حصصها من أول مارس، لتجهيزها وتسليمها للمخابز بالحصص الإضافية بدءا من 15 مارس الجاري، كما وضعت برنامجا تنفيذيا لسحب الأقماح من الصوامع على مستوى الجمهورية لتغطية حصة المطاحن لمدة 18 يوما متواصلا، تشمل أيام العيد وما قبلها.

ومن جانبه، أكد حسن محمدي، رئيس شعبة مخابز الشرقية عضو الشعبة العامة للمخابز، انتظام عمل المخابز البلدية في جميع محافظات مصر البالغ عددها 35 ألف مخبز، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 300 مليون رغيف خبز. وأوضح أنه تم توريد حصة المخابز كاملة مقدما لثلاثة أيام قبل إجازة العيد إلى جانب الحصص الأصلية، مع جدولة الإجازات بطريقة تضمن عدم تأثيرها على استمرارية الإنتاج وانتظامه.

وزارة الزراعة - من الحقل إلى مائدة المواطن

وأصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس علاء فاروق، توجيهات عاجلة لقيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والهيئات الخدمية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، مع تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة وضمان سرعة الاستجابة.

سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

وشدد على زيادة ضخ السلع الغذائية واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسماك في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، مع التأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها الكاملة للاستهلاك الآدمي، تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين في موسم العيد.

وكلف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ، ومنافذ بيع الدواجن ومحال الأسماك، والمجازر الحكومية وأسواق الحيوانات الحية، مع استمرار أعمال الترصد الوبائي ومنع تداول الحيوانات المريضة، واستمرار تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن على مدار الساعة.

حدائق الحيوان جاهزة لاستقبال الأسر والأطفال

وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من تهيئة الحدائق التابعة للوزارة وحدائق الحيوان الإقليمية لاستقبال الزوار في حديقة الأسماك بالقاهرة، وحديقة النزهة بالإسكندرية، وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف، من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتجميل، وزيادة أماكن الجلوس وتجهيز دورات المياه، مع تنظيم عرض لبعض الولادات الحديثة للحيوانات والطيور، لإتاحة الفرصة للأطفال والزائرين لمشاهدتها.

كعك العيد من معهد بحوث الأغذية بأسعار تنافسية

وفي خطوة اجتماعية مقدرة، أعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، طرح منتجات كعك وبسكويت العيد بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع؛ يبلغ سعر الكعك السادة 185 جنيها للكيلو، والكعك بالمكسرات 280 جنيها، وبسكويت النشادر 180 جنيها، وبسكويت اللوكس 200 جنيه، والبيتي فور السادة 270 جنيها، والبيتي فور المشكل 320 جنيها، والغريبة السادة 200 جنيه، والغريبة بالمكسرات 280 جنيها، والمينين سادة أو عجوة 100 جنيه للكيلو، ويتم البيع يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء بمقر المعهد.

وزارة الأوقاف - حزمة من إجراءات تنظيمية ودعوية لصلاة العيد

ومن جانبها، أعدت وزارة الأوقاف خطة متكاملة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، تضمنت حزمة من الإجراءات التنظيمية والدعوية والمجتمعية، بهدف تهيئة المناخ الملائم للمواطنين لأداء شعائر العيد في مختلف محافظات الجمهورية، مع تعزيز برامج الدعم والرعاية للفئات الآولى بالرعاية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة الانتهاء من تجهيز عدد كبير من الساحات والمساجد الكبرى المخصصة لإقامة صلاة العيد، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأوقاف بالمحافظات. وشملت الاستعدادات أعمال النظافة والصيانة، وتهيئة الساحات لاستقبال المصلين، إلى جانب التأكد من جاهزية مكبرات الصوت وتنظيم أماكن الصلاة بما يحقق الانسيابية والراحة للمواطنين.

وفي إطار الاهتمام بتنظيم صلاة السيدات، تم تخصيص أماكن مناسبة لهن داخل المساجد والساحات، مع تكليف عدد من الواعظات بالإشراف على هذه المواقع وتنظيمها، بما يضمن أداء الصلاة في أجواء من النظام والالتزام.

وزارة النقل تفتح الطريق أمام ملايين المسافرين

حجز مسبق بكل الوسائل الممكنة

وبدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ مطلع مارس الجاري، استعداداتها لتيسير تنقل المواطنين في العيد؛ حيث أتاحت منظومة حجز متكاملة تشمل شبابيك التذاكر بمحطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وتطبيق Egyptian National Railways للهاتف المحمول، والخط الساخن 1661 من المحمول أو 09000661 من الأرضي، فضلا عن 34 مكتب مدينة خارج المحطات على مستوى الجمهورية، وماكينات الحجز الذاتي TVM بالمحطات الرئيسية.

قطارات إضافية في موسم العيد

وأعلنت الهيئة تشغيل قطارات إضافية، علاوة على القطارات الاعتيادية خلال الفترة من 15 إلى 28 مارس الجاري، مع إجراء أعمال صيانة شاملة وإيلاء اهتمام خاص بمستوى النظافة داخل العربات، لتقديم خدمة آمنة ومريحة تليق بمواطني مصر في عيدهم السعيد.

البترول - استعدادات لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود والغاز

وفي إطار استعدادات عيد الفطر المبارك، أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية اكتمال الاستعدادات الشاملة لضمان توافر المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز خلال أيام العيد، وسط توقعات بارتفاع موسمي في معدلات الاستهلاك وحركة السفر بين المحافظات.

وكشف المصدر عن قيام الوزارة برفع درجة الجاهزية في مستودعات الوقود ومحطات التموين على مستوى الجمهورية، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي وضخ كميات إضافية من البنزين والسولار لمواكبة حركة السفر المتوقعة، فضلا عن توجيه شركات توزيع أسطوانات البوتاجاز بزيادة ضخ الكميات إلى المستودعات ومنافذ التوزيع، مع تكثيف الرقابة والتفتيش؛ لضمان التوافر الكامل خلال فترة العيد.

كما انتهت الوزارة من مراجعة كاملة لمنظومة توزيع الوقود والغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري، لضمان تدفق مستقر وآمن يلبي الطلب المتزايد، في حين تعمل الشبكة القومية لنقل الغاز بكامل طاقتها التشغيلية، مع متابعة لحظية لمعدلات الضخ عبر مراكز التحكم، وإعداد سيناريوهات تشغيلية مرنة للتعامل مع أي زيادات موسمية.

التنمية المحلية - كل المحافظات على أهبة الاستعداد

غرف العمليات لا تغلق أبوابها

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المحافظات، مع تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات في المراكز والمدن والأحياء؛ لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ خلال إجازة العيد، مؤكدة أن الوزارة تتابع بشكل يومي استعدادات الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات.

رقابة يومية على الأسواق في كل المحافظات

ووجهت الوزيرة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مديريات التموين، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وكميات كافية، مع الضرب بيد من حديد على أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار، وكذلك متابعة التزام المحال العامة والمطاعم والمقاهي بالمواعيد المقررة للفتح والغلق.

مدن نظيفة ومتنزهات مفتوحة لاستقبال العيد

وأكدت الوزارة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين والحدائق العامة، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاحتفالية العالية، مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين طوال أيام العيد واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للحفاظ على سلامة الزائرين وتوفير الخدمات الأساسية داخل تلك المواقع.

مواجهة الألعاب النارية والتعديات على أملاك الدولة

وشددت الوزيرة على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات، حفاظا على سلامة المواطنين وأرواح الأطفال، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في جميع المحافظات.

القاهرة والجيزة - تكثيف الرقابة على الأسواق ورفع كفاءة الخدمات

ورفعت محافظتا القاهرة والجيزة درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع تنفيذ حزمة من الإجراءات لضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع جاهزية المستشفيات ووسائل النقل والمرافق العامة، إلى جانب تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

ففي محافظة القاهرة، تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنفيذ عدد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين قبل عيد الفطر، وفي مقدمتها التوسع في إقامة معارض "أهلا بالعيد" لتوفير مستلزمات الأسر بأسعار مناسبة.

وفي هذا الإطار، تفقد المحافظ معرض "أهلا بالعيد" المقام بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر، والذي يضم أكثر من 60 عارضا، إلى جانب عدد من منتجي الأسر المنتجة والحرفيين، ويقدم مجموعة متنوعة من الملابس والأحذية ومنتجات العيد بأسعار تنافسية.

وأكد المحافظ أن إقامة هذه المعارض تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان توافر السلع الأساسية قبل حلول عيد الفطر بوقت كاف.

كما شدد على استمرار الرقابة المشددة على الأسعار داخل المعارض، لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

استعدادات خاصة بالمستشفيات الحكومية

وفي القطاع الصحي، أعلنت محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية، مع متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته، إلى جانب التأكد من جاهزية شبكات الأكسجين داخل المستشفيات. كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات، مع إلغاء الإجازات للأطباء العاملين بأقسام الطوارئ، وإنشاء غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة تشغيل المستشفيات وجداول النوبتجيات.

كما تم رفع جاهزية فرق الانتشار السريع والطواقم الطبية بالمستشفيات، وتعزيز دور قطاع الطب الوقائي في متابعة الحالة الصحية العامة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية مثل مديرية الأمن وشركات الكهرباء ومياه الشرب، لضمان استمرار الخدمات والتعامل مع أي طوارئ محتملة. وكذلك جرى تخصيص نسبة من الأسرة للحالات الحرجة وزيادة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، إضافة إلى تعزيز احتياطي الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وشبكات الأكسجين.

زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها

وفي قطاع النقل، انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة من إعداد خطة تشغيلية خاصة خلال فترة عيد الفطر، تتضمن زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، بما يسهم في تقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية. كما تم توجيه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف سيارات السرفيس لمنع استغلال المواطنين أو زيادة تعريفة الركوب خلال أيام العيد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام عصام الشيخ ، أنه سيتم تشغيل عدد من الأتوبيسات كخدمة خاصة خلال إجازة العيد لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بالقاهرة الكبرى، إلى جانب تشغيل الوحدات العادية لخدمة المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مثل الحدائق العامة والمناطق السياحية.

كما تم تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني (GPS) لمتابعة حركة الأتوبيسات وضمان انتظام التشغيل، إلى جانب عمل غرفة عمليات الهيئة على مدار الساعة لمتابعة حركة التشغيل والتعامل مع أي طوارئ.

وفي محافظة الجيزة، وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، مع التأكيد على ضرورة اليقظة التامة خلال فترة العيد لمنع أي تجاوزات، خاصة في ملف البناء المخالف وضبط الأسواق.

وفي إطار متابعة الاستعدادات لعيد الفطر، شدد المحافظ على تكثيف الحملات الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف، مع إزالة أي تعديات فورا ومصادرة معدات البناء وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة.

محافظة الجيزة تدشن غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة

كما تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، مرتبطة بالغرف الفرعية في المديريات والأحياء والمراكز، لمتابعة أي طوارئ أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين، مع التأكد من توافر السلع الأساسية وزيادة المخزون الاستراتيجي بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.

وفي قطاع الصحة، تم توجيه المستشفيات والوحدات الصحية برفع حالة الطوارئ وزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الطوارئ والاستقبال، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وضمان جاهزية بنوك الدم.

كما تضمنت الاستعدادات تكثيف حملات النظافة اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين العامة، وتحسين مستوى النظافة بمحيط ساحات صلاة العيد والطرق المؤدية إليها، مع تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وشملت الإجراءات أيضا التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين ساحات صلاة العيد ونشر الدوريات في المناطق الحيوية، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية؛ للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والأمان، وعدم السماح بتشغيل أي معدية غير مستوفية للاشتراطات، حفاظا على سلامة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

الخاتمة

تكشف الاستعدادات المتكاملة والشاملة عن حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لمواطنيها في واحدة من أسعد مناسباتهم، وهي تجسد بأمانة التوجيهات التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة أن يكون عيد الفطر، فرحة حقيقية يشعر بها كل مصري في كل بيت، فمن الرغيف المدعوم الذي تضمنه المطاحن والمخابز، إلى القطار الذي يحمل المسافر إلى أهله، ومن الشارع النظيف المزين بالفرحة، إلى الحديقة التي تستقبل العائلات والأطفال، كل ذلك يعبر عن دولة لا تغفل عن مواطنها لحظة واحدة ولا تتركه وحيدا في مواجهة أعباء الحياة. وبينما يستعد المصريون للاحتفال بعيدهم السعيد، يمكنهم بثقة القول،: "إن الدولة كانت أمامهم تهيئ الطريق، وبجانبهم تقدم الخدمة، ووراءهم تحرس الأمان".