قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

رسائل تقدير ودعم .. قصور الثقافة تحتفي بأمهات ذوي الهمم بروض الفرج

جمال عاشور

شهد قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم، احتفالية بمناسبة عيد الأم والأسرة، أقيمت تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بهذه المناسبة وتكريم النماذج الملهمة من الأمهات.

أقيمت الاحتفالية بحضور أحمد درويش رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والدكتورة هبة كمال مدير الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحمد الشحات مدير قصر ثقافة روض الفرج.

وأكد رئيس إقليم القاهرة الكبرى أن الحديث عن مكانة المرأة يحتاج إلى وقت طويل لما لها من قدر عظيم ومكانة رفيعة، مشددا على أن تكريم الأم هو تقدير مستحق لما تقدمه من عطاء وتضحيات لا تُحصى. وأضاف أن تجربته الشخصية، حيث نشأ بين أخواته ورُزق ببنات، رسخت لديه قناعة راسخة بدور المرأة المحوري، كونها عماد الأسرة والأساس في بناء المجتمع.

وأشار "درويش" إلى أن أمهات الأبناء من ذوي القدرات الخاصة يتحملن مسئولية مضاعفة، ويتعاملن مع فئة تحتاج إلى رعاية خاصة، وهو ما يعكس حجم الجهد والتفاني الذي يبذلنه يوميا، مؤكدا أن هذا الدور يفوق الوصف.

كما توجه بالشكر إلى الدكتورة وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة لدعمهما الفعاليات والبرامج الخاصة بذوي الهمم، وإلى مدير التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وجميع الإدارات المعاونة وقصر روض الفرج على حسن تنظيم الاحتفالية.

من جهتها، قدمت الدكتورة هبة كمال تحية تقدير وإجلال لكل أم صنعت من التحدي قوة، ومن الصبر ملحمة، ومن الحب طريقا للحياة، مؤكدة أن الأم التي ترعى طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقدم رعاية فحسب، بل تقدم رسالة يومية من الحب والتضحية، وتكتب صفحات مضيئة من الكفاح تستحق أن تخلد.

وأشادت مدير عام التمكين الثقافي بالدعم المستمر من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، مؤكدة أن الاحتفالية تأتي لتكريم نماذج ملهمة من الأمهات اللاتي قدمن أسمى معاني العطاء وتحملن مسؤوليات مضاعفة بإيمان وعزيمة.

واختتمت كلمتها برسالة للأمهات: "أنتن النور الذي يضيء الطريق، والقوة التي لا تنكسر.. شكرا لأنكن تصنعن الأمل وتزرعن الفرح، وتجسدن أعظم معاني الأمومة".

كما أوضحت فادية بكير، مدير إدارة تثقيف المكفوفين والإعاقة الحركية بإدارة التمكين، أن الإدارة تحرص سنويا على تنظيم احتفالية عيد الأم بمشاركة أمهات الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن احتفالية هذا العام شهدت مشاركة أوسع شملت الجدات والآباء، باعتبارهم شركاء في منظومة الرعاية والدعم.
وأضافت أن شهر مارس يعد شهرا للاحتفاء بالمرأة، إذ يتضمن عدة مناسبات مهمة، منها اليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، مؤكدة أن الأم، خاصة أم الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، تجسد في شخصها معاني هذه المناسبات جميعا.

واستهلت الفعاليات بتكريم الأمهات اللاتي يرعين أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديرا لجهودهن في دعم أسرهن والمجتمع، أعقبه عرض فني لفرقة كورال قصر ثقافة روض الفرج من ذوي الهمم بقيادة المايسترو عادل مدبولي، حيث قدمت الفرقة باقة من أغاني عيد الأم، منها: "ست الحبايب"، و"ماما يا حلوة يا أجمل غنوة"، و"أمي يا نور بيتنا".

أقيمت الاحتفالية تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي، وفي إطار جهود الهيئة لدعم وتمكين ذوي الهمم وتسليط الضوء على قصص النجاح والكفاح الإنساني.

