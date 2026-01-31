قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مايكل كاريك في اختبار البقاء .. هل يكسر تقاليد مانشستر يونايتد التاريخية؟

مايكل كاريك
مايكل كاريك

يعيش نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرحلة دقيقة من تاريخه في ظل التغييرات المتلاحقة على مستوى الجهاز الفني حيث يجد المدرب الإنجليزي مايكل كاريك نفسه في صراع مفتوح من أجل تثبيت أقدامه مديرا فنيا دائما للفريق بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالي روبن أموريم الذي أقيل بسبب تراجع النتائج.

ورغم الانطلاقة القوية التي حققها كاريك مع " الشياطين الحمر " فإن مستقبله لا يزال محفوفًا بالشكوك نتيجة ما يصفه المتابعون بـ " العادة التاريخية " لإدارة النادي والمتمثلة في الاعتماد المؤقت على أبناء النادي السابقين لتهدئة الأجواء قبل الاتجاه لاحقا للتعاقد مع اسم جديد من خارج المنظومة.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية فإن إدارة مانشستر يونايتد اعتادت اللجوء إلى هذا الحل في الأوقات الصعبة حيث سبق أن تولى المهمة بشكل مؤقت عدد من نجوم الفريق السابقين مثل ريان جيجز ودارين فليتشر ورود فان نيستلروي دون أن يتم منح أي منهم الفرصة الكاملة لبناء مشروع طويل الأمد وهو ما يضع كاريك أمام تحدٍ تاريخي لكسر هذه القاعدة.

التقارير نفسها تشير إلى أن كاريك مطالب بتحقيق شروط واضحة من أجل ضمان استمراره على رأسها الحفاظ على النتائج الإيجابية وإنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا باعتبار ذلك المعيار الأهم في تقييم تجربته بنهاية الموسم.

روي كين يطل في المشهد

في المقابل بدأت أسماء أخرى تفرض نفسها على طاولة الترشيحات أبرزها الأيرلندي روي كين قائد مانشستر يونايتد الأسبق الذي ينظر إليه كخيار محتمل لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقد عزز هذه التكهنات تصريحات تيدي شيرينجهام نجم الفريق السابق الذي أكد أن كين يمتلك الشخصية والصلابة اللازمتين لإعادة الانضباط داخل غرفة الملابس في " أولد ترافورد ".

أرقام تبعث على التفاؤل

على أرض الواقع قدم مايكل كاريك أوراق اعتماد قوية منذ توليه المسؤولية حيث قاد مانشستر يونايتد لتحقيق انتصارين بارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز الأول على حساب مانشستر سيتي في ديربي المدينة والثاني أمام أرسنال المتصدر في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2 أعادت للأذهان أمجاد الفريق أمام “الجانرز” بعد سنوات من الغياب.

وبعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر وهو مركز يمنح الفريق أملا حقيقيا في العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبقى السؤال المطروح داخل أروقة النادي وبين جماهيره: هل تمنح الإدارة كاريك الثقة الكاملة أم يتكرر السيناريو المعتاد؟ 

مانشستر يونايتد مايكل كاريك إدارة مانشستر يونايتد ريان جيجز فان نيستلروي فليتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية ومستشفى مدينة حدائق أكتوبر

جانب من الجوله

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية بـ"حدائق أكتوبر"

قيادات الضرائب

الضرائب تعرض مزايا المشاركة بالفعاليات والمؤتمرات لعرض مخططات الاصلاح الضريبي ..تفاصيل

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد