مايكل كاريك في اختبار البقاء .. هل يكسر تقاليد مانشستر يونايتد التاريخية؟

يعيش نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرحلة دقيقة من تاريخه في ظل التغييرات المتلاحقة على مستوى الجهاز الفني حيث يجد المدرب الإنجليزي مايكل كاريك نفسه في صراع مفتوح من أجل تثبيت أقدامه مديرا فنيا دائما للفريق بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالي روبن أموريم الذي أقيل بسبب تراجع النتائج.

ورغم الانطلاقة القوية التي حققها كاريك مع " الشياطين الحمر " فإن مستقبله لا يزال محفوفًا بالشكوك نتيجة ما يصفه المتابعون بـ " العادة التاريخية " لإدارة النادي والمتمثلة في الاعتماد المؤقت على أبناء النادي السابقين لتهدئة الأجواء قبل الاتجاه لاحقا للتعاقد مع اسم جديد من خارج المنظومة.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية فإن إدارة مانشستر يونايتد اعتادت اللجوء إلى هذا الحل في الأوقات الصعبة حيث سبق أن تولى المهمة بشكل مؤقت عدد من نجوم الفريق السابقين مثل ريان جيجز ودارين فليتشر ورود فان نيستلروي دون أن يتم منح أي منهم الفرصة الكاملة لبناء مشروع طويل الأمد وهو ما يضع كاريك أمام تحدٍ تاريخي لكسر هذه القاعدة.

التقارير نفسها تشير إلى أن كاريك مطالب بتحقيق شروط واضحة من أجل ضمان استمراره على رأسها الحفاظ على النتائج الإيجابية وإنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا باعتبار ذلك المعيار الأهم في تقييم تجربته بنهاية الموسم.

روي كين يطل في المشهد

في المقابل بدأت أسماء أخرى تفرض نفسها على طاولة الترشيحات أبرزها الأيرلندي روي كين قائد مانشستر يونايتد الأسبق الذي ينظر إليه كخيار محتمل لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقد عزز هذه التكهنات تصريحات تيدي شيرينجهام نجم الفريق السابق الذي أكد أن كين يمتلك الشخصية والصلابة اللازمتين لإعادة الانضباط داخل غرفة الملابس في " أولد ترافورد ".

أرقام تبعث على التفاؤل

على أرض الواقع قدم مايكل كاريك أوراق اعتماد قوية منذ توليه المسؤولية حيث قاد مانشستر يونايتد لتحقيق انتصارين بارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز الأول على حساب مانشستر سيتي في ديربي المدينة والثاني أمام أرسنال المتصدر في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2 أعادت للأذهان أمجاد الفريق أمام “الجانرز” بعد سنوات من الغياب.

وبعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر وهو مركز يمنح الفريق أملا حقيقيا في العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبقى السؤال المطروح داخل أروقة النادي وبين جماهيره: هل تمنح الإدارة كاريك الثقة الكاملة أم يتكرر السيناريو المعتاد؟