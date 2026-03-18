تراجع أسعار النفط مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء الثامن عشر من مارس، متخلية عن بعض المكاسب الحادة التي حققتها أمس، بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات في ⁠إقليم كردستان إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

ولكن مع عدم وجود مؤشرات على تراجع حدة الصراع مع إيران، الذي عطل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير، تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار للبرميل عند التسوية بالجلسات الأربع السابقة.

وبعد ارتفاعها بأكثر من 3% أمس الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.4% إلى 100.95 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 3.3% مسجلة 93.07 دولار للبرميل.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية نقلاً عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن تدفق النفط من جيهان من المتوقع أن يبدأ اليوم الأربعاء

وكان مسؤولان بقطاع النفط قد صرحا الأسبوع الماضي بأن العراق يسعى ​إلى ضخ ما ⁠لا يقل عن ​100 ألف برميل يومياً من النفط ​الخام عبر الميناء.

وقال محلل السوق ‌في آي.جي توني سيكامور في تصريحات نقلتها رويترز: "على الرغم من ⁠أن كل هذا يساعد ويشتري بعض الوقت، فإن 100 ألف ​برميل يومياً لا يمثل تغيراً كبيراً في الوضع، إذ لا يزال العراق يخسر حوالي مليوني برميل يومياً".

وذكرت مصادر لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري أن إنتاج النفط ​من الحقول الرئيسية في جنوب العراق، حيث ينتج ويصدر معظم النفط العراقي الخام، هوى 70% ​ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا فقط، وذلك نتيجة لإغلاق مضيق هرمز ⁠فعليا ​بسبب الحرب.

وأعلن الجيش الأميركي أمس استهداف مواقع على الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز ​لأن الصواريخ الإيرانية المضادة ​للسفن تشكل خطراً على الملاحة الدولية هناك.