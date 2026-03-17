باريس سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي
فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي
حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر
40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر
الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا
اغتيال لاريجاني وصورة غامضة تسبق الحدث .. هل كشفت نبوءة الجاسوس كواليس العملية؟
لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف
السيناريوهات المتوقعة في إيران بعد مقتل لاريجاني
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 28 رمضان
إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته
بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يواصل الصعود ويغلق على مكاسب قوية بنهاية تعاملات الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

عززت  أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء السابع عشر من مارس وارتفعت بنحو 4%، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل الإغلاق شبه ⁠الكامل لمضيق هرمز ورفض حلفاء أميركا الدعوات لإرسال سفن حربية لمساعدة الناقلات على عبور الممر المائي الحيوي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.8% إلى 104.16 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 4.4% مسجلة 97.57 دولار للبرميل.

وجاءت مكاسب أسعار النفط اليوم بعد تراجع خام برنت 2.9% عند تسوية جلسة الإثنين، بينما انخفض الخام الأميركي 5.3%، وسط تداول أنباء عن إبحار بعض السفن في المضيق.

ويشهد مضيق هرمز الذي ⁠يمر عبره ‌20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم توقفاً كبيراً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على ⁠إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

وقال محلل السوق في آي.جي توني سيكامور في مذكرة نقلتها رويترز: "لا تزال المخاطر كبيرة، يكفي أن تقوم جماعة مسلحة إيرانية واحدة بإطلاق صاروخ أو زرع لغم على ناقلة عابرة لإشعال الوضع برمته من جديد.

ورفض عدد ⁠من حلفاء أميركا دعوة رئيسها دونالد ترامب أمس الاثنين لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن عبر مضيق ‌هرمز، مما أثار انتقاداته متهما الشركاء ⁠الغربيين بالجحود بعد دعمهم لعقود.

وللحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، اقترح رئيس وكالة الطاقة الدولية أن تسحب الدول الأعضاء المزيد من النفط إضافة إلى 400 مليون برميل كانت قد ‌وافقت بالفعل على سحبها من الاحتياطيات الاستراتيجية

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الهند الإفراج عن ثلاث ناقلات نفط جرى احتجازها في فبراير وذلك في إطار محادثات تهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع علم الهند أو المتجهة إليها من الخليج عبر مضيق هرمز.

وقالت إسرائيل إنها لديها خططا مفصلة لمواصلة الحرب لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في الوقت الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في أنحاء إيران خلال الليل.

أسعار النفط اليوم ارتفاع اسعار النفط مضيق هرمز

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

فعاليات ثقافية وفنية

رسائل تقدير ودعم .. قصور الثقافة تحتفي بأمهات ذوي الهمم بروض الفرج

علي لاريجاني

باحث في العلاقات الدولية: التصعيد قادم خلال أيام بعد اغتيال لاريجاني.. والمنطقة على حافة الانفجار

فعاليات ثقافية وفنية

ليلة القدر في الأدب والتراث.. محاضرة تثقيفية بثقافة القاهرة

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

