النفط يواصل الصعود ويغلق على مكاسب قوية بنهاية تعاملات الثلاثاء

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء السابع عشر من مارس وارتفعت بنحو 4%، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل الإغلاق شبه ⁠الكامل لمضيق هرمز ورفض حلفاء أميركا الدعوات لإرسال سفن حربية لمساعدة الناقلات على عبور الممر المائي الحيوي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.8% إلى 104.16 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 4.4% مسجلة 97.57 دولار للبرميل.

وجاءت مكاسب أسعار النفط اليوم بعد تراجع خام برنت 2.9% عند تسوية جلسة الإثنين، بينما انخفض الخام الأميركي 5.3%، وسط تداول أنباء عن إبحار بعض السفن في المضيق.

ويشهد مضيق هرمز الذي ⁠يمر عبره ‌20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم توقفاً كبيراً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على ⁠إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

وقال محلل السوق في آي.جي توني سيكامور في مذكرة نقلتها رويترز: "لا تزال المخاطر كبيرة، يكفي أن تقوم جماعة مسلحة إيرانية واحدة بإطلاق صاروخ أو زرع لغم على ناقلة عابرة لإشعال الوضع برمته من جديد.

ورفض عدد ⁠من حلفاء أميركا دعوة رئيسها دونالد ترامب أمس الاثنين لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن عبر مضيق ‌هرمز، مما أثار انتقاداته متهما الشركاء ⁠الغربيين بالجحود بعد دعمهم لعقود.

وللحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، اقترح رئيس وكالة الطاقة الدولية أن تسحب الدول الأعضاء المزيد من النفط إضافة إلى 400 مليون برميل كانت قد ‌وافقت بالفعل على سحبها من الاحتياطيات الاستراتيجية

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الهند الإفراج عن ثلاث ناقلات نفط جرى احتجازها في فبراير وذلك في إطار محادثات تهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع علم الهند أو المتجهة إليها من الخليج عبر مضيق هرمز.

وقالت إسرائيل إنها لديها خططا مفصلة لمواصلة الحرب لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في الوقت الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في أنحاء إيران خلال الليل.