مستوى قياسي لسعر النفط الروسي في الهند مع تزايد الطلب على خام الأورال

سجلت أسعار خام "الأورال"، وهو المزيج الرئيسي لصادرات روسيا النفطية، والمُسلّم إلى الهند، مستوىً قياسياً بعد أن وسعت الولايات المتحدة تصريحها ليسمح لدول أخرى بشراء نفط نفط موسكو.

وبلغ سعر خام الأورال على الساحل الغربي للهند 98.93 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، وفقاً لبيانات "أرغوس ميديا" (Argus Media). ويُعدُّ هذا السعر، الذي يشمل تكاليف الشحن، الأعلى منذ أن أعادت روسيا توجيه صادراتها من الخام إلى الهند عقب غزوها لأوكرانيا مطلع 2022.

وتراجع خصم النفط الروسي جاء هذا الارتفاع بعد صعود أسعار النفط العالمية وسط الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات أن الخصم على الخام الروسي المشحون إلى الموانئ الهندية تقلص إلى 4.80 دولارات للبرميل مقارنةً بالمؤشر العالمي "خام برنت" يوم الجمعة، وهو الأدنى في أكثر من أربعة أشهر.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي تصريحها الثاني الذي يسمح للمشترين باستلام شحنات النفط الروسي الموجودة بالفعل في البحر. ووسع هذا القرار إعفاءً مؤقتاً، مُنح للهند وحدها الأسبوع السابق، ليشمل أي دولة، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تخفيف الضغوط على الأسعار مع دخول حرب إيران أسبوعها الثالث.