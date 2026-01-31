أربيلوا ردا على تصريحات مبابي: الآن وقت العمل فقط

رد المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، على تصريحات مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي عقب خسارة الفريق (4-2) أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق يركز حاليًا على العمل والتحسن بدل الانشغال بالنقد أو الانتقادات.

وقال أربيلوا ، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رايو فاليكانو: "تصريح مبابي؟ نحن نعمل لإيجاد الحلول، وهذا وقت العمل فقط، وليس وقت النشوة أو الإحباط".

وأضاف: "مباراة الغد ستكون حاسمة، رايو فريق عنيد وعدواني، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا لتحقيق الأداء المطلوب".

وحول مواجهة ريال مدريد المقبلة مع بنفيكا في ملحق دوري الأبطال، اكتفى أربيلوا بالرد بكلمة واحدة: "رايو فاليكانو"، مؤكدًا أن التركيز منصب بالكامل على مواجهة الغد وأن الفريق يمتلك أسبوعين لتحسين الأداء على كافة الأصعدة.

وتطرق أربيلوا، إلى أداء الفريق المتقلب مؤخرًا، قائلًا: "نعمل على تحليل ما يجب فعله لتحقيق الثبات في المستوى، وهذا يحتاج بعض الوقت. فهم الأفكار التكتيكية لا يتم إلا في الملعب، وأنا واثق من قدرات اللاعبين على التطور والتحسن".

وحول الهزيمة في لشبونة وإمكانية العودة إلى نقطة الصفر، أوضح المدرب: "لا، تركيزنا منصب على رايو فاليكانو فقط، الفوز يتطلب مستوى جماعي وفردي عالٍ، وهذا تحدٍ لكل الفرق، وليس لنا فقط. أما بالنسبة للندم على القرارات السابقة، فأنا أتعلم من الأخطاء وأحاول التحسن دائمًا، وهذا أسلوبي مع الفريق".

وختم أربيلوا حديثه برسالة إلى غرفة ملابس الفريق، مؤكدًا أن التفاصيل الداخلية تبقى بينه وبين اللاعبين، مع استمرار التركيز على العمل والتحسين قبل المباريات القادمة.