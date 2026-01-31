قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا

منتصر الرفاعي

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم السبت عن قائمتها السنوية لأكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة لتشهد القائمة حدثا غير مسبوق بدخول نجمي كرة القدم المصري محمد صلاح جناح ليفربول والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ضمن قائمة أكبر 100 دافع ضرائب في البلاد.

وأظهر التقرير أن إجمالي المبالغ التي سددها أكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة وصل إلى نحو 5.758 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025، مقارنة بـ4.985 مليار جنيه إسترليني في 2024، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في العوائد الضريبية.

ولأول مرة في تاريخ القائمة يظهر لاعبا كرة قدم بين نخبة كبار الممولين، حيث حل هالاند في المرتبة 72 بعد دفع نحو 16.9 مليون جنيه إسترليني ضرائب خلال العام الماضي، بينما بلغت فاتورة الضرائب الخاصة بمحمد صلاح نحو 14.5 مليون جنيه إسترليني. 

هذا الإنجاز يعكس التأثير الكبير لهذين النجمين في ملاعب كرة القدم الأوروبية ليس فقط على المستوى الرياضي بل أيضًا على المستوى الاقتصادي والمالي.

وفي مفاجأة أخرى، تصدر القائمة هذا العام الشقيقان المليارديران بيتر وفريد دون، بعد أن سددا نحو 400 مليون جنيه إسترليني، متفوقين بذلك على كبار رجال الأعمال وأبرز نجوم الفن والرياضة في المملكة المتحدة.

رولينج وإد شيران ضمن كبار الممولين 

وضمت القائمة أيضًا أسماء لامعة من مختلف المجالات من بينها الكاتبة البريطانية الشهيرة جيه كيه رولينج، مؤلفة سلسلة هاري بوتر التي جاءت في المرتبة 36 بعد دفعها 47.5 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الموسيقي العالمي إد شيران الذي جاء في المرتبة 64 بعد دفع ضرائب بلغت 19.9 مليون جنيه إسترليني.

ويمثل هذا الكشف السنوي مؤشرا واضحا على توزيع الثروة في المملكة المتحدة، وعلى مدى التزام كبار الممولين بالمسؤولية الضريبية فيما يسلط الضوء على دخول رياضيين عالميين إلى قائمة كبار دافعي الضرائب لأول مرة وهو ما يضيف بعدًا جديدًا لعلاقة الرياضة بالاقتصاد البريطاني.

