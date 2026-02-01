محمود جهاد بين البيع والإعارة .. خطة الزمالك لإعادة ترتيب القائمة

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك لا يمانع في إعارة أو بيع اللاعب محمود جهاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في ظل تقييم الجهاز الفني لموقف اللاعب واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال برنامجه «ستاد المحور»: "ويأتي القرار ضمن خطة النادي لإعادة ترتيب القائمة، وتوفير سيولة مالية، أو إتاحة الفرصة للاعب للمشاركة بشكل أكبر، خصوصًا وأن إدارة الزمالك ستدرس أي عرض رسمي يصل خلال الأيام المتبقية من الميركاتو قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025.

وشهدت القائمة غيابات عدة، حيث يغيب بسبب الإصابة كل من محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد فتوح، محمد شحاتة، عمر جابر وعمرو ناصر، بينما لن يتمكن الفريق من الاستفادة من خدمات محمود بنتايج لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته للتدريبات، إضافة إلى غياب محمد عواد وسيف جعفر لأسباب فنية.