«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
استعدادا لعودة الدراسة السبت.. تدريب معلمي وموجهي"الانجليزي" على مناهج الترم الثاني
محمود جهاد بين البيع والإعارة .. خطة الزمالك لإعادة ترتيب القائمة
ناقد رياضي: فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه أثّر على غرفة ملابس الأهلي
زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور
رجل أعمال روسي يصنف كثاني أكبر دافع ضرائب في بريطانيا لعام 2025
أول تعليق من القارئ محمد أبو ليلة بشأن فيديو مشاجرة سرادق العزاء
ريال مدريد يُواجه رايو فاليكانو في الجولة الثانية والعشرين للليجا
بعد سنوات من القطيعة.. السفيرة الأمريكية تعود إلى فنزويلا
الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .. اليوم
رياضة

محمود جهاد بين البيع والإعارة .. خطة الزمالك لإعادة ترتيب القائمة

اللاعب محمود جهاد
علا محمد

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك لا يمانع في إعارة أو بيع اللاعب محمود جهاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في ظل تقييم الجهاز الفني لموقف اللاعب واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال برنامجه «ستاد المحور»: "ويأتي القرار ضمن خطة النادي لإعادة ترتيب القائمة، وتوفير سيولة مالية، أو إتاحة الفرصة للاعب للمشاركة بشكل أكبر، خصوصًا وأن إدارة الزمالك ستدرس أي عرض رسمي يصل خلال الأيام المتبقية من الميركاتو قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025.

وشهدت القائمة غيابات عدة، حيث يغيب بسبب الإصابة كل من محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد فتوح، محمد شحاتة، عمر جابر وعمرو ناصر، بينما لن يتمكن الفريق من الاستفادة من خدمات محمود بنتايج لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته للتدريبات، إضافة إلى غياب محمد عواد وسيف جعفر لأسباب فنية.

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

