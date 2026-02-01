رسميًا.. بيراميدز يضم عودة فاخوري من نادي الحسين الرياضي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي نشر بيان نادي الحسين الرياضي، الذي أكد من خلاله انتقال لاعبه عودة فاخوري رسميًا إلى صفوف نادي بيراميدز المصري خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر نادي الحسين الرياضي، في بيان رسمي، أن انتقال عودة فاخوري إلى نادي بيراميدز جاء بعد مسيرة مميزة قدم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، نجح من خلالها في اكتساب خبرات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح البيان أن نادي الحسين سيحصل على مقابل مادي نظير إتمام الصفقة، إلى جانب عوائد إضافية مستقبلية مرتبطة بتتويج نادي بيراميدز بأي بطولات قادمة، فضلًا عن نسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب إلى أي نادٍ آخر مستقبلاً.

وأشار نادي الحسين إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير اللاعبين وصقل المواهب الأردنية، مؤكدًا أن الأداء المتطور لعودة فاخوري ساهم في انضمامه للمنتخب الوطني، وجذب أنظار عدد من الأندية الكبرى.

وفي ختام البيان، أعرب نادي الحسين الرياضي عن تمنياته للاعب عودة فاخوري بالتوفيق والنجاح في مشواره الاحترافي الجديد، مشيدًا بما قدمه من جهود وعطاء خلال فترة تمثيله للنادي.