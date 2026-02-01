قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يضم عودة فاخوري من نادي الحسين الرياضي

عودة الفاخورى
عودة الفاخورى
منار نور

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي نشر بيان نادي الحسين الرياضي، الذي أكد من خلاله انتقال لاعبه عودة فاخوري رسميًا إلى صفوف نادي بيراميدز المصري خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر نادي الحسين الرياضي، في بيان رسمي، أن انتقال عودة فاخوري إلى نادي بيراميدز جاء بعد مسيرة مميزة قدم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، نجح من خلالها في اكتساب خبرات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح البيان أن نادي الحسين سيحصل على مقابل مادي نظير إتمام الصفقة، إلى جانب عوائد إضافية مستقبلية مرتبطة بتتويج نادي بيراميدز بأي بطولات قادمة، فضلًا عن نسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب إلى أي نادٍ آخر مستقبلاً.

وأشار نادي الحسين إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير اللاعبين وصقل المواهب الأردنية، مؤكدًا أن الأداء المتطور لعودة فاخوري ساهم في انضمامه للمنتخب الوطني، وجذب أنظار عدد من الأندية الكبرى.

وفي ختام البيان، أعرب نادي الحسين الرياضي عن تمنياته للاعب عودة فاخوري بالتوفيق والنجاح في مشواره الاحترافي الجديد، مشيدًا بما قدمه من جهود وعطاء خلال فترة تمثيله للنادي.

مهيب عبد الهادي عودة الفاخورى بيراميدز الحسين الرياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الذهب

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد أبو المعاطي

أحد أعلام التلاوة في مصر..الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ أحمد أبو المعاطي

بدء انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»

بدء انطلاق مؤتمر الخطاب الديني والإعلامي وحقوق المرأة بدول التعاون الإسلامي

مؤتمر

ننشر تفاصيل المؤتمر الدولي: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة»

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد