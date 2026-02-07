قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو

الكاتبة سلوى بكر
الكاتبة سلوى بكر
محمد شحتة

 الكاتبة سلوى بكر لـ قناة صدى البلد:

 "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة

المرأة المصرية واجهت محاولات إعادتها إلى الخلف

المصريات لهن الفضل في مواجهة التيارات المتطرفة

المرأة أصبحت حاضرة بقوة بمختلف مجالات العمل

 

كشفت الكاتبة الروائية سلوى بكر ، عن دور المرأة المصرية في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن مشاركتها الفاعلة في المجتمع أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات.

وأضافت سلوى بكر خلال حوارها مع حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن إعلانات وظائف أصبحت يكتب عليها للرجال فقط، كما رأينا إعلانات تحت عنوان: مطلوب سكرتيرة حسناء، فلماذا حسناء؟ هل العمل لا يؤدى إلا بسكرتيرة حسناء؟

وأوضحت، أن المرأة المصرية واجهت محاولات لإعادتها إلى الخلف تحت شعارات ومبررات دينية وسياسية متخلفة، مشيرة إلى أن بعض الخطابات الدينية التي استخدمها التيار الإسلامي السياسي حاولت حصر دور المرأة في الإنجاب ورعاية الأسرة فقط، والحد من مشاركتها في الحياة العامة.

وأوضحت سلوى بكر أن هذه الخطابات أدت إلى إعادة بعض المفاهيم القديمة التي كان المجتمع المصري قد تجاوزها بعد نضال طويل دام أكثر من مئة وخمسين عامًا، مؤكدة أن المرأة المصرية لم تكتفِ بالتصدي لهذه الخطابات، بل ساهمت بشكل كبير في تعزيز حقوقها الدستورية، مثل قوانين الأحوال الشخصية وقانون الخلع وحقها في منح الجنسية لأبنائها، وهو ما شكل دفعة قوية لتحقيق العدالة والمساواة.

وأكدت بكر أن المرأة المصرية لعبت دورًا محوريًا خلال الأحداث السياسية بعد عامي 2011 و2013، حيث كانت مشاركتها فعالة في رفض أي محاولات لإعادتها إلى مواقع متخلفة، مشيرة إلى أن النساء المصريات كان لهن الفضل في مواجهة بعض التيارات السياسية المتطرفة، وأن مساهمة المرأة أسهمت في إسقاط المرشد العام لجماعة الإخوان، مما يعكس قوة تأثير المرأة في المجتمع المصري على الصعيد السياسي والاجتماعي.

وكشفت الكاتبة والروائية سلوى بكر، عن الدور المحوري الذي لعبته المرأة المصرية في مواجهة الجماعات التي استغلت الدين لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة أن مساهمة النساء كانت ملحوظة ومؤثرة في العديد من الاستحقاقات الانتخابية والمواقف الوطنية خلال السنوات الماضية.

لقاء الكاتبة سلوى بكر مع الإعلامي حمدي رزق

وأوضحت سلوى بكر، خلال حوارها مع حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة المصرية حققت مكاسب مهمة على مستوى التمكين السياسي والمجتمعي.

وأشارت إلى وصول عدد غير مسبوق من السيدات إلى مناصب وزارية، إلى جانب تمثيل ملحوظ داخل البرلمان، سواء من خلال “كوتة المرأة” أو عبر “الفوز الفردي في دوائر انتخابية صعبة"، فضلًا عن تولي النساء رئاسة هيئات ومؤسسات وجامعات وعمادات كليات.

وأضافت بكر أن هذه النجاحات تعكس تقدمًا حقيقيًا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة القيم والمفاهيم الثقافية المرتبطة بالمرأة، موضحة أن القوانين شهدت تطورًا ملحوظًا في إطار الحقوق الدستورية، إلا أن الموروث الثقافي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، ويؤثر سلبًا على الرجل والمرأة معًا.

وأكدت أن «سلوك المجتمع» ليس ثابتًا أو مقدسًا، بل قابل للتغيير مع تطور الزمن، مشيرة إلى أن الأجيال الجديدة من النساء لم تعد مستكينة، بل تسعى إلى التغيير من خلال التعليم والعمل واكتساب الخبرات.

ولفتت إلى أن المرأة المصرية أصبحت حاضرة بقوة في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك المرأة المعيلة التي تتحمل مسؤولية نسبة كبيرة من الأسر؛ ما يعكس تحولات اجتماعية عميقة تحتاج إلى دعم ثقافي يواكبها، كما أنها لم تعد تحتاج إلى “ظل رجل أو حيطة”.

بالصور

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

