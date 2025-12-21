أخبار قنا..المحافظ يكشف حقيقة تأثر مستشفى قفط التخصصي بفصل التيار الكهربائى..تريلا تدهس 5 أشخاص بنجع حمادى بينهم أب ونجله

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها مصرع شاب وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة ملاكى في ترعة بنجع حمادي، والمحافظ يكشف حقيقة تأثر مستشفى قفط التخصصي بفصل التيار الكهربائى، ويبحث مع رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى تعزيز الفرص الاستثمارية، ويشدد على تأمين الطرق وتسريع أعمال التنفيذ، وتريلا تدهس 5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجات نارية بنجع حمادى، بينهم أب ونجله.





مصرع شاب وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة ملاكى في ترعة بنجع حمادي

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، داخل ترعة بقرية زليتن التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بنجع حمادى.

محافظ قنا يكشف حقيقة تأثر مستشفى قفط التخصصي بفصل التيار الكهربائى

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا ، اجتماعًا خاصًا لبحث ملابسات انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته مستشفى قفط التخصصى، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة سمر عاطف، وكيلة مديرية الصحة، والدكتور أحمد جمال، مدير مستشفى قفط التخصصي، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ.

و أكد رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى، خلال الاجتماع، بأن مستشفى قفط التخصصي لم تتأثر نهائيًا خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت قرابة 8 ساعات، مشيرًا إلى أن المستشفى واصلت تقديم خدماتها الطبية بكامل طاقتها، وأن التأثير اقتصر فقط على بعض الإضاءات البسيطة غير المؤثرة على سير العمل أو الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





محافظ قنا يبحث مع رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى تعزيز الفرص الاستثمارية

التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، باللواء الدكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية، لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار خلال اجتماع موسع خصص لبحث آليات تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة عدد من طلبات المستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لا سيما في مجال الاستثمار السياحي وبخاصة إقامة فنادق سياحية بمدينة قنا من أجل الترويج السياحي، كما تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة ومناقشة آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم مع التأكيد على إعداد ملفات متكاملة لكافة الفرص الاستثمارية وطلبات المستثمرين تمهيدا لطرحها وفقا لقانون الاستثمار بما يسهم في تسريع الإجراءات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء قنا.



محافظ قنا يشدد على تأمين الطرق وتسريع أعمال التنفيذ

استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي الغربي البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 11 مترا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بطول الطريق بالكامل والانتهاء من 30كيلومترا من الطبقة السطحية النهائية مع استكمال الأعمال المتبقية بطول 20 كيلومترا مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وتطبيق عناصر السلامة المرورية لتحقيق أعلى معدلات الأمان.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لطريق قفط القصير، بطول 180 كيلومترا يقع منها 90 كيلومترا داخل النطاق الجغرافي لمحافظة قنا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 57 كيلومترا، فيما يجري استكمال الأعمال المتبقية بطول 33 كيلومترا وفق الخطة الزمنية المعتمدة كما وجه بتنسيق الجهود مع محافظة البحر الأحمر لاستكمال رصف الطريق.



قنا .. تريلا تدهس5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجات نارية بنجع حمادى



دهست سيارة نقل ثقيل" تريلا" 5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجتين ناريتين، أمام قرية نجع قابول التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، نتج عنه مصرع شيخ ونجله وإصابة ثلاثة آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا مع دراجتين ناريتين، أمام قرية نجع قابول، نتج عنه حالتى وفاة وإصابة ٣ أشخاص، تبين مصرع الشيخ عبد الصمد إبراهيم خلف الله 50 عامًا، ونجله عمر 13 عامًا، فيما أُصيب كل من: محمد رمضان عبد الراضى 23 عامًا، محمد علي إبراهيم 22 عامًا، ومحمد عبد الصبور إبراهيم 16 عاماً، جميعهم مقيمون بقرية السلامية.

