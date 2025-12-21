قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا..المحافظ يكشف حقيقة تأثر مستشفى قفط التخصصي بفصل التيار الكهربائى..تريلا تدهس 5 أشخاص بنجع حمادى بينهم أب ونجله

اسعاف
اسعاف
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها مصرع شاب وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة ملاكى في ترعة بنجع حمادي، والمحافظ يكشف حقيقة تأثر مستشفى قفط التخصصي بفصل التيار الكهربائى، ويبحث مع رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى تعزيز الفرص الاستثمارية، ويشدد على تأمين الطرق وتسريع أعمال التنفيذ، وتريلا تدهس 5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجات نارية بنجع حمادى، بينهم أب ونجله.

 

مصرع شاب وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة ملاكى في ترعة بنجع حمادي

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، داخل ترعة بقرية زليتن التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.
 
تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بنجع حمادى.

محافظ قنا يكشف حقيقة تأثر مستشفى قفط التخصصي بفصل التيار الكهربائى

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا ، اجتماعًا خاصًا لبحث ملابسات انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته مستشفى قفط التخصصى، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة سمر عاطف، وكيلة مديرية الصحة، والدكتور أحمد جمال، مدير مستشفى قفط التخصصي، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ.

و أكد رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى، خلال الاجتماع، بأن مستشفى قفط التخصصي لم تتأثر نهائيًا خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت قرابة 8 ساعات، مشيرًا إلى أن المستشفى واصلت تقديم خدماتها الطبية بكامل طاقتها، وأن التأثير اقتصر فقط على بعض الإضاءات البسيطة غير المؤثرة على سير العمل أو الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 

محافظ قنا يبحث مع رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى تعزيز الفرص الاستثمارية

التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، باللواء الدكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية، لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار خلال اجتماع موسع خصص لبحث آليات تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة عدد من طلبات المستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لا سيما في مجال الاستثمار السياحي وبخاصة إقامة فنادق سياحية بمدينة قنا من أجل الترويج السياحي، كما تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة ومناقشة آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم مع التأكيد على إعداد ملفات متكاملة لكافة الفرص الاستثمارية وطلبات المستثمرين تمهيدا لطرحها وفقا لقانون الاستثمار بما يسهم في تسريع الإجراءات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء قنا.
 

محافظ قنا يشدد على تأمين الطرق وتسريع أعمال التنفيذ

استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي الغربي البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 11 مترا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بطول الطريق بالكامل والانتهاء من 30كيلومترا من الطبقة السطحية النهائية مع استكمال الأعمال المتبقية بطول 20 كيلومترا مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وتطبيق عناصر السلامة المرورية لتحقيق أعلى معدلات الأمان.
 وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لطريق قفط القصير، بطول 180 كيلومترا يقع منها 90 كيلومترا داخل النطاق الجغرافي لمحافظة قنا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 57 كيلومترا، فيما يجري استكمال الأعمال المتبقية بطول 33 كيلومترا وفق الخطة الزمنية المعتمدة كما وجه بتنسيق الجهود مع محافظة البحر الأحمر لاستكمال رصف الطريق.
 

قنا .. تريلا تدهس5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجات نارية بنجع حمادى
 

دهست سيارة نقل ثقيل" تريلا" 5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجتين ناريتين، أمام قرية نجع قابول التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، نتج عنه مصرع شيخ ونجله وإصابة ثلاثة آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا مع دراجتين ناريتين، أمام قرية نجع قابول، نتج عنه حالتى وفاة وإصابة ٣ أشخاص، تبين مصرع الشيخ عبد الصمد إبراهيم خلف الله 50 عامًا، ونجله عمر 13 عامًا، فيما أُصيب كل من: محمد رمضان عبد الراضى 23 عامًا، محمد علي إبراهيم 22 عامًا، ومحمد عبد الصبور إبراهيم 16 عاماً، جميعهم مقيمون بقرية السلامية.
 

مستشفى قفط التخصصي فصل التيار الكهربائى نجع حمادى أخبار قنا قرية السلامية

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

صلاة القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب أنطون فؤاد بكنيسة القيامة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل مسؤولي اللجان الإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس فى قائمة أفضل 21% بتصنيف Green Metric 2025

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

