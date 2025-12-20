قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمقرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
مصرع شاب وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة ملاكى في ترعة بنجع حمادي

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، داخل ترعة بقرية زليتن التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بنجع حمادى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال استخراج الجثة من السيارة، وإعادة تسيير حركة المرور بالمنطقة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
شيماء هلالى
ازالة تعدي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
