مصرع شاب وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة ملاكى في ترعة بنجع حمادي

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، داخل ترعة بقرية زليتن التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بنجع حمادى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال استخراج الجثة من السيارة، وإعادة تسيير حركة المرور بالمنطقة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



