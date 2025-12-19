قنا .. مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع بنجع حمادى

لقى تلميذ مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع فى قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع فى قرية القناوية بنجع حمادى.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف، مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

