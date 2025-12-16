مصرع شابين في حادث تصادم أمام مدينة قنا الجديدة

لقى شابان مصرعهما في حادث تصادم، وقع أمام مدينة قنا الجديدة، أثناء عودتهما من عملهما.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدينة قنا الجديدة، نتج عنه مصرع شابين.

وتبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية أمام مدينة قنا الجديدة، نتج عنه مصرع شابين، أثناء عودتهما من عملهما بنطاق منطقة وقوع الحادث.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.