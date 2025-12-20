محافظ قنا يبحث مع رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى تعزيز الفرص الاستثمارية

التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، باللواء الدكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية، لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار خلال اجتماع موسع خصص لبحث آليات تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة عدد من طلبات المستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد فاروق، مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية، لجذب الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمدالبدرى، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بقنا، إلى جانب عبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط، وأحمد أبوالمجد، مدير إدارة الشؤون القانونية، وحمدي حسين، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لا سيما في مجال الاستثمار السياحي وبخاصة إقامة فنادق سياحية بمدينة قنا من أجل الترويج السياحي، كما تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة ومناقشة آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم مع التأكيد على إعداد ملفات متكاملة لكافة الفرص الاستثمارية وطلبات المستثمرين تمهيدا لطرحها وفقا لقانون الاستثمار بما يسهم في تسريع الإجراءات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء قنا.

وفي عرض موجز استعرض رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي، الإطار القانوني المنظم لآليات التصرف في الأراضي والعقارات بنظام البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، موضحاً الجهات المختصة بالتسعير وفقا لطبيعة النشاط ودور لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى والعقارات بالهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن محافظة قنا ثرية بالفرص الاستثمارية الزراعية والسياحية والتعدينية ما يمكنها من تحويلها إلى قطب استثمارى.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، التزام المحافظة بدعم ملف الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يسهم في خلق مناخ استثمارى محفز ودفع عجلة التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



ووجه محافظ قنا، باستكمال الدراسات المطلوبة للفرص الاستثمارية لطرحها بالطريقة الأنسب للمستثمرين بحيث تكون الفرص كاملة ومتكاملة ويستطيع المستثمر التعامل الفورى معها.