وثيقة تعريف شاملة.. السعودية تصدر جواز سفر للإبل

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية منصور بن هلال المشيطي، مشروع إصدار جواز سفر الإبل، لتوثيق الهوية وتنظيم القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات.





تطوير وتنظيم قطاع الإبل

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يُنفذ في إطار جهود الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية لتطوير وتنظيم قطاع الإبل، وانطلاقا من أهمية توفير أدوات رقمية وتنظيمية موحدة تخدم هذا القطاع الحيوي، حيث يهدف المشروع إلى توثيق بيانات الإبل وملكيتها وسلالاتها وربطها بمعلومات صحية وتنظيمية موثقة، ليشكل الجواز مرجعا رسميا معتمدا يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات، ورفع موثوقية التعاملات، وتحقيق الاستجابة البيطرية والتنظيمية الفعّالة.

وذكرت الوزارة أن جواز سفر الإبل يعد وثيقة تعريف شاملة، إذ يحتوي على رقم الشريحة ورقم الجواز واسم الإبل، وتاريخ الولادة، والسلالة، والجنس، واللون، ومكان الولادة، وتاريخ وجهة الإصدار، إلى جانب صور للحيوان من الجانبين الأيمن والأيسر، بما يضمن توثيقا دقيقا لهويته.

وأضافت أن الجواز يتضمن جدولا خاصا بالتحصينات، يدون فيه سجل التطعيمات البيطرية بشكل واضح ومفصل، معتمدًا بتوقيع واسم وختم الطبيب البيطري، ما يسهم في بناء ملف صحي موثوق لكل رأس من رؤوس الإبل، ويعزز كفاءة المتابعة البيطرية، ويسهل مراقبة الأمراض الوبائية والحالات واستجابة التدخل البيطري.

وبينت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن جواز سفر الإبل يسهم في تنظيم عمليات البيع والتداول، من خلال ضبط عمليات البيع والنقل والتوثيق الرسمي، وحفظ حقوق الملاك، وتسهيل إثبات الملكية، بما يعزز الثقة بين المتعاملين في السوق.

وأبانت أن المشروع يدعم تعزيز القيمة السوقية للإبل، عبر تسعيرها بناء على بيانات دقيقة تشمل الحالة الصحية والسلالة والنسب، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في المزادات والأسواق، سواء المحلية أو الدولية.

كما أكدت الوزارة أن جواز سفر الإبل يحقق أثرا استراتيجيا في ضبط أعداد الثروة الحيوانية، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة لأعداد الإبل حسب الجنس والعمر والسلالة واللون، ودعم الخطط الوطنية لتوزيع الموارد الحيوانية في المملكة حسب المناطق، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج والتربية عبر تحليل الأداء الوراثي ورصد النتائج بالإنتاج الفعلي لكل سلالة، ودعم برامج الانتخاب وتحسين السلالات المحلية.

ويأتي ذلك في خطوة نوعية من قبل الوزارة بهدف تنظيم قطاع الإبل، لتوثيق الهوية وتنظيم القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم موثوقيته في الأسواق المحلية والدولية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.