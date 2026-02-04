تباطؤ التضخم في غانا إلى أدنى مستوى منذ 2021

سجل معدل التضخم السنوي في غانا خلال يناير الماضي تباطؤًا للشهر الثالث عشر على التوالي ليصل إلى 3.8%، مقارنة بـ5.4% في ديسمبر، في مؤشر على تحسن استقرار الأسعار في الدولة المنتجة للكاكاو.

وقال كبير الإحصائيين الحكوميين، الحسن إدريسو، الأربعاء، أن تراجع التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء، حيث هبط معدل تضخم المواد الغذائية إلى 3.9%، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.

وأضاف أن هذه القراءة تمثل أدنى معدل تضخم منذ إعادة هيكلة مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2021، مؤكدًا أن الاتجاه النزولي المتواصل يعكس اقتراب البلاد من تحقيق استقرار سعري مستدام، خاصة بعد تراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 54.1% في ديسمبر 2022.

ويمنح هذا التراجع بنك غانا المركزي مساحة أوسع لمواصلة تيسير السياسة النقدية، بعد سلسلة تخفيضات في أسعار الفائدة خفضت سعر الإقراض الرئيسي بنحو 12.5 نقطة مئوية منذ يوليو الماضي.

ورغم أن معدل التضخم أصبح أقل من مستهدف البنك المركزي البالغ 8% مع هامش تقلب قدره نقطتان مئويتان، أكد محافظ البنك أن الوقت لا يزال مبكرًا لمراجعة المستهدف.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في وقت تسعى فيه غانا للتعافي من واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، مع توقعات باستكمال برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي الممتد لثلاث سنوات بحلول أغسطس المقبل.