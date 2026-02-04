أكسيوس: أمريكا ترفض تغيير مكان المباحثات مع إيران إلى عمان

أفاد مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران اليوم الأربعاء، بأنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان وتنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة، وذلك بحسب موقع "أكسيوس".

وقد نظر المسؤولون الأمريكيون في طلب تغيير الموقع، لكنهم قرروا يوم الأربعاء رفضه. وقال مسؤول أمريكي رفيع لـ"أكسيوس": "أخبرناهم أن الأمر إما هكذا أو لا شيء، فقالوا: حسنا، إذا لا شيء".

وذكر المسؤول أنه إذا كان الإيرانيون مستعدين للعودة إلى التنسيق الأصلي، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول الرفيع: "نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة، وإلا سيبحث الناس في خيارات أخرى"، في إشارة إلى تهديدات ترامب المتكررة بالقيام بعمل عسكري.

وبحسب "أكسيوس"، فإن هذا المأزق قد يعيق المسار الدبلوماسي ويقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باختيار العمل العسكري، حيث كانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على الاجتماع يوم الجمعة في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى من الشرق الأوسط بصفة مراقبين.

و في وقت سابق، طلب الإيرانيين، يوم الثلاثاء إنهم يريدون نقل المحادثات إلى سلطنة عمان بدلا من تركيا وعقدها بصيغة ثنائية، لضمان التركيز فقط على القضايا النووية وليس المسائل الأخرى مثل الصواريخ، التي تمثل أولويات للولايات المتحدة ودول المنطقة.



ونقل "أكسيوس" عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يسافر مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، إلى قطر يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن إيران مع رئيس الوزراء. ومن هناك، يخططان حالياً للعودة إلى ميامي بدلا من السفر للقاء الإيرانيين.

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.