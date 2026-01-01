انتظام تصويت المصريين في اليونان بـ إعادة 27 دائرة بانتخابات النواب

قال عبد الستار بركات مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ العاصمة اليونانية أثينا تشهد تواصل عملية تصويت المصريين في الخارج في اليوم الثاني والأخير من جولة انتخابات النواب ، حيث تظل السفارة المصرية مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساءً لاستقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الـ27 التي سبق إلغاؤها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الجولة تُعد الإعادة الأخيرة لتلك الدوائر، بعد أن خاضت العملية الانتخابية عدة مراحل سابقة، شملت المرحلة الأولى ثم إعادتها، قبل أن يتم إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات مرة أخرى، ورغم تكرار جولات الاقتراع، تسير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر وهدوء تام، دون تسجيل أية مشكلات تُذكر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين السفارة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يقوم أعضاء السفارة باستقبال الناخبين عقب إبراز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، ثم تحديد الدائرة الانتخابية التابعة لهم، وطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بكل دائرة، مع إرشاد الناخب لاختيار مرشح أو أكثر وفقًا لنظام الدائرة.

وأوضح، أنّ اللجنة الانتخابية تُغلق أبوابها مساء اليوم، ليتم عقب ذلك فتح صناديق الاقتراع وفرز الأصوات، على أن تُرسل النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات المتبعة.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الثامنة التي تشهد فيها السفارة المصرية في أثينا عملية انتخابية، ما بين مراحل وإعادات ودوائر أُلغيت بقرارات رسمية