غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
انتظام تصويت المصريين في اليونان بـ إعادة 27 دائرة بانتخابات النواب

هاني حسين

قال عبد الستار بركات مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ العاصمة اليونانية أثينا تشهد تواصل عملية تصويت المصريين في الخارج في اليوم الثاني والأخير من جولة انتخابات النواب ، حيث تظل السفارة المصرية مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساءً لاستقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الـ27 التي سبق إلغاؤها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الجولة تُعد الإعادة الأخيرة لتلك الدوائر، بعد أن خاضت العملية الانتخابية عدة مراحل سابقة، شملت المرحلة الأولى ثم إعادتها، قبل أن يتم إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات مرة أخرى، ورغم تكرار جولات الاقتراع، تسير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر وهدوء تام، دون تسجيل أية مشكلات تُذكر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين السفارة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يقوم أعضاء السفارة باستقبال الناخبين عقب إبراز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، ثم تحديد الدائرة الانتخابية التابعة لهم، وطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بكل دائرة، مع إرشاد الناخب لاختيار مرشح أو أكثر وفقًا لنظام الدائرة.

وأوضح، أنّ اللجنة الانتخابية تُغلق أبوابها مساء اليوم، ليتم عقب ذلك فتح صناديق الاقتراع وفرز الأصوات، على أن تُرسل النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات المتبعة.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الثامنة التي تشهد فيها السفارة المصرية في أثينا عملية انتخابية، ما بين مراحل وإعادات ودوائر أُلغيت بقرارات رسمية

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

الشيخ الشعراوي

لماذا نقول بسم الله قبل أي عمل؟.. الشيخ الشعراوي يجيب

حصاد البحوث الإسلامية

حصاد البحوث الإسلامية.. مجلة الأزهر إشعاع فكري وثقافي ودعوي مستمر

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: سيدنا عثمان بن عفان نموذج فريد في حسن الخُلُق وقدوة للتجار

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

