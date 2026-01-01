الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون أنفسهم وهم الذين دافعوا عن الديمقراطية وتزاحموا على صناديق الانتخاب ورفضوا الخروقات وأشادوا بجدية التعامل معها.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات،:" ندرك أن أي عمل بشري لا يخلو من محاولات التجاوزات والمخالفات".

وتابع أحمد بنداري: "رفض أي خرق دليل على أن صوت المواطن هو سياج الوطن".

وأكمل أحمد بنداري: "الوطنية للانتخابات كانت حريصة على حماية الاستحقاق الهام للحياة السياسية والبرلمانية والذي استغرق 99 يوميا لذلك بذلنا جهدا استثنائيا يلامس حدود التضحية لضمان أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم الأوحد، ونرفض أي صوت يتم شراؤه أو ترويعه".